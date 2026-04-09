Chystáte sa do Talianska? Rezort diplomacie varuje pred štrajkami

Na snímke vnútorný priestor lietadla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na plánované celoštátne štrajky v Taliansku v apríli a máji. Varuje, že môžu ovplyvniť dopravu a fungovanie verejných služieb. Cestujúcim odporúča, aby si vo vybraných dňoch dali dostatočnú rezervu pri plánovaní presunov. Informovalo o tom na webe.

„Štrajky môžu spôsobiť meškania alebo zrušenie spojov. Overte si preto aktuálny stav letu priamo u leteckej spoločnosti, skontrolujte premávanie vlakových a mestských spojov u dopravcu, počítajte so zmenami cestovného poriadku a s meškaniami, zvážte dostatočnú časovú rezervu pri plánovaní presunov,“ odkázal rezort cestujúcim.

Štrajk v leteckej doprave s možným meškaním alebo zrušením letov má byť 10. apríla, 24-hodinový štrajk železničnej dopravy má byť 11. apríla a osemhodinový štrajk v leteckej doprave má byť 11. mája. Prvého mája sa má zase konať generálny štrajk vo verejnom a v súkromnom sektore. Ten podľa rezortu môže ovplyvniť najmä verejnú dopravu.
