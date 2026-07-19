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Cibula Fest prinesie hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény
Najväčším ťahákom budú nepochybne český hitmaker Marek Ztracený a energická Ewa Farna.
Autor TASR
Holíč 19. júla (TASR) - Pohraničné pásmo na letisku v Holíči už o päť dní ožije najväčším open air festivalom v regióne. Cibula Fest na tri dni otvorí svoje brány už vo štvrtok 23. júla a prichádza s nabitým hudobným programom, veľkými hviezdami česko-slovenskej scény, špeciálnym dňom Back to 90‘s, ale aj s viacerými novinkami. Tento rok posunie komfort návštevníkov na novú úroveň. Či už ide o ekológiu, rýchle bezhotovostné platby alebo splnené sny. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.
Najväčším ťahákom budú nepochybne český hitmaker Marek Ztracený a energická Ewa Farna. Ztracený do Holíča prinesie svoju vizuálne aj hudobne špičkovú šou. Pre speváka pôjde o mimoriadne dôležité vystúpenie. Okrem toho, že bude jediným v tomto roku na Slovensku, bude zároveň malou generálkou pred jeho doposiaľ najväčším koncertom v živote. Farna zase len nedávno trikrát vypredala pražský Eden a jej fanúšikovia sa tak môžu tešiť na svetovú produkciu a energiu, ktorú so sebou prinesie. Okrem hlavných ťahákov sa na festivale predstavia aj kapely Desmod, No Name, Dymytry, Rybičky 48, Traktor, speváci Peter Nagy, Monika Bagárová, Lukáš Adamec a Bystrík a ďalší. Svoje miesto v programe si tiež našli stand up komici zo Silných rečí, ktorí vystúpia počas piatku aj soboty. Hlavnému programu bude predchádzať špeciálny deň Back to 90‘s, kde si návštevníci zaspomínajú pri koncertoch legendárnych interpretov East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory, Loona, Boney M Experience, Verona, Lunetic či Holki.
Cibula Fest kráča s dobou a záleží mu na životnom prostredí. „Rozhodli sme sa upustiť od jednorazových plastových pohárov, ktoré sme nahradili vratnými. Pre najväčších fanúšikov festivalu bude pripravená limitovaná edícia s vizuálom festivalu, ktorá poslúži aj ako pekný suvenír. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s projektom Slovensko zálohuje, vďaka čomu budeme na festivale dôsledne triediť a recyklovať všetky PET fľaše a plechovky,“ hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Najväčším ťahákom budú nepochybne český hitmaker Marek Ztracený a energická Ewa Farna. Ztracený do Holíča prinesie svoju vizuálne aj hudobne špičkovú šou. Pre speváka pôjde o mimoriadne dôležité vystúpenie. Okrem toho, že bude jediným v tomto roku na Slovensku, bude zároveň malou generálkou pred jeho doposiaľ najväčším koncertom v živote. Farna zase len nedávno trikrát vypredala pražský Eden a jej fanúšikovia sa tak môžu tešiť na svetovú produkciu a energiu, ktorú so sebou prinesie. Okrem hlavných ťahákov sa na festivale predstavia aj kapely Desmod, No Name, Dymytry, Rybičky 48, Traktor, speváci Peter Nagy, Monika Bagárová, Lukáš Adamec a Bystrík a ďalší. Svoje miesto v programe si tiež našli stand up komici zo Silných rečí, ktorí vystúpia počas piatku aj soboty. Hlavnému programu bude predchádzať špeciálny deň Back to 90‘s, kde si návštevníci zaspomínajú pri koncertoch legendárnych interpretov East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory, Loona, Boney M Experience, Verona, Lunetic či Holki.
Cibula Fest kráča s dobou a záleží mu na životnom prostredí. „Rozhodli sme sa upustiť od jednorazových plastových pohárov, ktoré sme nahradili vratnými. Pre najväčších fanúšikov festivalu bude pripravená limitovaná edícia s vizuálom festivalu, ktorá poslúži aj ako pekný suvenír. Zároveň sme nadviazali spoluprácu s projektom Slovensko zálohuje, vďaka čomu budeme na festivale dôsledne triediť a recyklovať všetky PET fľaše a plechovky,“ hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka.