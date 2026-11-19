< sekcia Slovensko
Navara Cibulková sa ohradila voči rozhodnutiu RpMS o udelení pokuty
Navara Cibulková zároveň podľa rady sprístupnila mediálnu komerčnú komunikáciu týkajúcu sa alkoholického nápoja o tom, že alkoholický nápoj má utišujúci účinok a pomáha riešiť osobné problémy.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Dominika Navara Cibulková sa ohradila voči rozhodnutiu Rady pre mediálne služby (RpMS) o udelení pokuty vo výške 5000 eur za porušenie zákona v súvislosti s prezentovaním alkoholického nápoja ako „fit drinku“. Kritizovala aj postup rady. Uviedol to jej právny zástupca Peter Kaňuch.
„Naša klientka dôrazne odmieta záver, že sa dopustila porušenia zákona, a vyjadruje zásadné výhrady k postupu RpMS,“ uviedol Kaňuch v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti Navara Cibulkovej. Zároveň kritizoval, že im rozhodnutie o udelení pokuty doručené nebolo. „Nepoznáme jeho obsah ani dôvody, a predsa sa o ňom už verejne hovorí,“ podotkol s tým, že informácia zasahuje do povesti a dôveryhodnosti. Zároveň podľa neho existujú závažné pochybnosti o dodržaní procesných práv zo strany rady.
RpMS v stredu (18. 11.) informovala, že rozhodnutie sa týka upozornenia na porušenie zákona za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez splnenia povinnosti oznámenia údajov regulátorovi, a sprístupnenia mediálnej komerčnej komunikácie týkajúcej sa alkoholického nápoja Goral Vodka Master. Dôjsť k tomu malo 23. apríla tohto roka.
Ako odôvodnila, Navara Cibulková nabádala na nestriedme požívanie alkoholických nápojov tým, že alkoholický nápoj prezentovala ako „fit drink“ vhodný po náročnom dni, uvádzala jeho nízku kalorickosť, absenciu pridaného cukru a jemnosť, pri ktorej alkohol v pripravenom nápoji nie je výrazne rozpoznateľný. Rada upozornila na to, že sa tým zľahčuje vnímanie prítomnosti alkoholu v nápoji, banalizujú sa riziká spojené s jeho konzumáciou a vytvára sa dojem, že alkohol predstavuje bežnú, neproblematickú a životnému štýlu vyhovujúcu súčasť oddychu alebo odmeny.
Navara Cibulková zároveň podľa rady sprístupnila mediálnu komerčnú komunikáciu týkajúcu sa alkoholického nápoja o tom, že alkoholický nápoj má utišujúci účinok a pomáha riešiť osobné problémy. To zase podľa RpMS vyvolávalo dojem, že alkohol je vhodným prostriedkom na oddych alebo zvládnutie záťaže po náročnom dni ako primeraná a žiaduca reakcia na nepríjemný priebeh dňa a s ním spojenú osobnú nepohodu.
V časti týkajúcej sa sprístupnenia mediálnej komerčnej komunikácie alkoholického nápoja, ktorá nabádala na konanie ohrozujúce zdravie a povzbudzovala k jeho konzumácii, rada uložila Navara Cibulkovej pokutu 5000 eur.
Kaňuch v reakcii zároveň uviedol, že RpMS v priebehu konania vyzvala Navara Cibulkovú na vyjadrenie sa k predmetu konania a sama jej určila lehotu na poskytnutie vyjadrenia. Táto lehota podľa neho dosiaľ neuplynula, no rada už o pokute rozhodla. „Právo na vyjadrenie v správnom konaní pritom nemôže predstavovať iba formálnu možnosť, ale musí byť reálne rešpektované aj pri samotnom rozhodovaní. Právo vyjadriť sa v správnom konaní patrí k základným princípom právneho štátu a je to jedna zo základných záruk spravodlivého procesu, ktoré zaručuje nielen slovenský právny poriadok, ale aj právny poriadok Európskej únie,“ zdôraznil.
Doplnil, že ak RpMS rozhodla o sankcii pred uplynutím lehoty na vyjadrenie účastníka, odňala tým možnosť využiť celý časový priestor, ktorý bol na procesnú obranu priznaný. Zároveň mienil, že rada pri rozhodovaní nemala záujem zohľadniť argumenty. „Takýto postup správneho orgánu vyvoláva zásadné pochybnosti o tom, či bolo našej klientke reálne umožnené uplatniť všetky jej procesné práva a či Rada pre mediálne služby pri rozhodovaní postupovala v súlade so zákonom. Ak sám správny orgán nedodrží lehotu, ktorú sám určil, oslabuje dôveru ľudí v to, že konanie pred ním je spravodlivé,“ dodal Kaňuch.
„Naša klientka dôrazne odmieta záver, že sa dopustila porušenia zákona, a vyjadruje zásadné výhrady k postupu RpMS,“ uviedol Kaňuch v stanovisku zverejnenom na sociálnej sieti Navara Cibulkovej. Zároveň kritizoval, že im rozhodnutie o udelení pokuty doručené nebolo. „Nepoznáme jeho obsah ani dôvody, a predsa sa o ňom už verejne hovorí,“ podotkol s tým, že informácia zasahuje do povesti a dôveryhodnosti. Zároveň podľa neho existujú závažné pochybnosti o dodržaní procesných práv zo strany rady.
RpMS v stredu (18. 11.) informovala, že rozhodnutie sa týka upozornenia na porušenie zákona za poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez splnenia povinnosti oznámenia údajov regulátorovi, a sprístupnenia mediálnej komerčnej komunikácie týkajúcej sa alkoholického nápoja Goral Vodka Master. Dôjsť k tomu malo 23. apríla tohto roka.
Ako odôvodnila, Navara Cibulková nabádala na nestriedme požívanie alkoholických nápojov tým, že alkoholický nápoj prezentovala ako „fit drink“ vhodný po náročnom dni, uvádzala jeho nízku kalorickosť, absenciu pridaného cukru a jemnosť, pri ktorej alkohol v pripravenom nápoji nie je výrazne rozpoznateľný. Rada upozornila na to, že sa tým zľahčuje vnímanie prítomnosti alkoholu v nápoji, banalizujú sa riziká spojené s jeho konzumáciou a vytvára sa dojem, že alkohol predstavuje bežnú, neproblematickú a životnému štýlu vyhovujúcu súčasť oddychu alebo odmeny.
Navara Cibulková zároveň podľa rady sprístupnila mediálnu komerčnú komunikáciu týkajúcu sa alkoholického nápoja o tom, že alkoholický nápoj má utišujúci účinok a pomáha riešiť osobné problémy. To zase podľa RpMS vyvolávalo dojem, že alkohol je vhodným prostriedkom na oddych alebo zvládnutie záťaže po náročnom dni ako primeraná a žiaduca reakcia na nepríjemný priebeh dňa a s ním spojenú osobnú nepohodu.
V časti týkajúcej sa sprístupnenia mediálnej komerčnej komunikácie alkoholického nápoja, ktorá nabádala na konanie ohrozujúce zdravie a povzbudzovala k jeho konzumácii, rada uložila Navara Cibulkovej pokutu 5000 eur.
Kaňuch v reakcii zároveň uviedol, že RpMS v priebehu konania vyzvala Navara Cibulkovú na vyjadrenie sa k predmetu konania a sama jej určila lehotu na poskytnutie vyjadrenia. Táto lehota podľa neho dosiaľ neuplynula, no rada už o pokute rozhodla. „Právo na vyjadrenie v správnom konaní pritom nemôže predstavovať iba formálnu možnosť, ale musí byť reálne rešpektované aj pri samotnom rozhodovaní. Právo vyjadriť sa v správnom konaní patrí k základným princípom právneho štátu a je to jedna zo základných záruk spravodlivého procesu, ktoré zaručuje nielen slovenský právny poriadok, ale aj právny poriadok Európskej únie,“ zdôraznil.
Doplnil, že ak RpMS rozhodla o sankcii pred uplynutím lehoty na vyjadrenie účastníka, odňala tým možnosť využiť celý časový priestor, ktorý bol na procesnú obranu priznaný. Zároveň mienil, že rada pri rozhodovaní nemala záujem zohľadniť argumenty. „Takýto postup správneho orgánu vyvoláva zásadné pochybnosti o tom, či bolo našej klientke reálne umožnené uplatniť všetky jej procesné práva a či Rada pre mediálne služby pri rozhodovaní postupovala v súlade so zákonom. Ak sám správny orgán nedodrží lehotu, ktorú sám určil, oslabuje dôveru ľudí v to, že konanie pred ním je spravodlivé,“ dodal Kaňuch.