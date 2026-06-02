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Cieľom eZapisovania má byť zlepšenie dostupnosti údajov o pacientovi
Projekt eZapisovanie prinesie podľa MZ pridanú hodnotu aj pacientom. Prispeje k tomu, aby boli údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v eZdraví presnejšie a úplnejšie.
Autor TASR
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Bratislava 2. júna (TASR) - Od 1. júla sa na Slovensku začne zavádzať zmena v systéme vykazovania zdravotnej starostlivosti - tzv. eZapisovanie. Jeho podstatou je prepojenie vykázaných zdravotných výkonov s elektronickými zdravotnými záznamami v eZdraví prostredníctvom jedinečného identifikátora zdravotného záznamu (ID EZZ). Cieľom je zlepšiť kvalitu dát a dostupnosť údajov o pacientovi v elektronickom zdravotníctve, zvýšiť transparentnosť vykazovania zdravotnej starostlivosti a sprehľadniť úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
„Elektronická evidencia znamená kvalitnejšie a dôveryhodnejšie dáta. A to považujeme za nevyhnutné pre efektívne financovanie zdravotnej starostlivosti. Na jednom mieste bude dostupný komplexný prehľad o tom, aká zdravotná starostlivosť bola poskytnutá a zároveň aj hradená z verejného zdravotného poistenia,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Projekt eZapisovanie prinesie podľa MZ pridanú hodnotu aj pacientom. Prispeje k tomu, aby boli údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v eZdraví presnejšie a úplnejšie. Lekári budú mať k dispozícii kvalitnejšie informácie o pacientovi a poskytnutej zdravotnej starostlivosti, čo podporí lepšiu koordináciu a nadväznosť zdravotnej starostlivosti.
„Táto zmena prinesie so sebou dva zásadné momenty. Na jednej strane uvidí lekár zdravotnú históriu pacienta a bude omnoho efektívnejší pri nastavení jeho liečby, čo je zásadné aj pre bezpečnosť pacienta. Na strane druhej budú môcť zdravotné poisťovne tieto údaje využiť pri posúdení oprávnenosti úhrady výkonu prostredníctvom overenia súladu medzi vykázanou zdravotnou starostlivosťou a záznamami v eZdraví,“ zdôraznil štátny tajomník MZ Michal Štofko.
Zmena sa netýka tých špecializácií, ktoré nemajú povinnosť zapisovať do eZdravia - napríklad očné optiky, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne, opravovne a servisy individuálnych zdravotníckych pomôcok, dopravná zdravotná služba, záchranná zdravotná služba.
Ambulantný sektor ďalší posun v elektronizácii podľa MZ víta. „Je to veľká vec pre lekára, veľká vec pre pacienta. Pre lekára, ktorý už pracoval v elektronickom systéme, všetko beží na pozadí, ale bude mať viac informácií. Pre pacienta je to enormné zvýšenie bezpečnosti pri každom ďalšom vyšetrení,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková.
Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Vršanský spresnil, že NCZI zabezpečilo potrebné technické riešenia a je na zavedenie eZapisovania pripravené. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj dodávateľom informačných systémov priebežne poskytuje metodickú a technickú podporu. Doplnil, že na strane poskytovateľov je potrebné zabezpečiť aktuálne verzie informačných systémov, platné prístupy do eZdravia a aktualizované údaje v registroch NCZI vrátane pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov.
Technické riešenie je podľa MZ navrhnuté tak, aby minimalizovalo dosah na bežnú prácu lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí zapisujú do eZdravia. Pre každý typ poskytovania zdravotnej starostlivosti sú stanovené typy elektronických záznamov v eZdraví, ktoré sú vo vzťahu k práve poskytnutej zdravotnej starostlivosti najkomplexnejšie.
„Elektronická evidencia znamená kvalitnejšie a dôveryhodnejšie dáta. A to považujeme za nevyhnutné pre efektívne financovanie zdravotnej starostlivosti. Na jednom mieste bude dostupný komplexný prehľad o tom, aká zdravotná starostlivosť bola poskytnutá a zároveň aj hradená z verejného zdravotného poistenia,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Projekt eZapisovanie prinesie podľa MZ pridanú hodnotu aj pacientom. Prispeje k tomu, aby boli údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v eZdraví presnejšie a úplnejšie. Lekári budú mať k dispozícii kvalitnejšie informácie o pacientovi a poskytnutej zdravotnej starostlivosti, čo podporí lepšiu koordináciu a nadväznosť zdravotnej starostlivosti.
„Táto zmena prinesie so sebou dva zásadné momenty. Na jednej strane uvidí lekár zdravotnú históriu pacienta a bude omnoho efektívnejší pri nastavení jeho liečby, čo je zásadné aj pre bezpečnosť pacienta. Na strane druhej budú môcť zdravotné poisťovne tieto údaje využiť pri posúdení oprávnenosti úhrady výkonu prostredníctvom overenia súladu medzi vykázanou zdravotnou starostlivosťou a záznamami v eZdraví,“ zdôraznil štátny tajomník MZ Michal Štofko.
Zmena sa netýka tých špecializácií, ktoré nemajú povinnosť zapisovať do eZdravia - napríklad očné optiky, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, výdajne, opravovne a servisy individuálnych zdravotníckych pomôcok, dopravná zdravotná služba, záchranná zdravotná služba.
Ambulantný sektor ďalší posun v elektronizácii podľa MZ víta. „Je to veľká vec pre lekára, veľká vec pre pacienta. Pre lekára, ktorý už pracoval v elektronickom systéme, všetko beží na pozadí, ale bude mať viac informácií. Pre pacienta je to enormné zvýšenie bezpečnosti pri každom ďalšom vyšetrení,“ uviedla hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Etela Janeková.
Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Vršanský spresnil, že NCZI zabezpečilo potrebné technické riešenia a je na zavedenie eZapisovania pripravené. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj dodávateľom informačných systémov priebežne poskytuje metodickú a technickú podporu. Doplnil, že na strane poskytovateľov je potrebné zabezpečiť aktuálne verzie informačných systémov, platné prístupy do eZdravia a aktualizované údaje v registroch NCZI vrátane pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov.
Technické riešenie je podľa MZ navrhnuté tak, aby minimalizovalo dosah na bežnú prácu lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí zapisujú do eZdravia. Pre každý typ poskytovania zdravotnej starostlivosti sú stanovené typy elektronických záznamov v eZdraví, ktoré sú vo vzťahu k práve poskytnutej zdravotnej starostlivosti najkomplexnejšie.