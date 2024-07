Cieľom návrhu novely zákona je zlepšiť podmienky pre šport

Bratislava 23. júla (TASR) - Umožniť jasnejšiu podporu športu, znížiť nadmernú byrokraciu, zaviesť mechanizmy na riešenie sporov v športe a tiež zefektívniť jeho financovanie. To sú hlavné zámery legislatívneho návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o športe. Dokument je do 29. júla v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK).



"Dôvodom predloženia návrhu zákona je úsilie o vyriešenie problémov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, a ktoré boli avizované od športovej verejnosti, športových organizácií a športovcov samotných," uviedol predkladateľ - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRaŠ) SR. Zmeny majú tiež zabezpečiť štátnej športovej reprezentácii "optimálne finančne, technicky, materiálne a personálne saturované podhubie, ktoré jej umožní dlhodobo prinášať najvyššie medailové umiestnenia a byť konkurencieschopnou na svetovej a olympijskej úrovni".



MCRaŠ v predkladacej správe vysvetľuje, že sa v návrhu posilňuje pracovnoprávny charakter výkonu činnosti športovcov, zlepšuje sa postavenie športových odborníkov a zjednodušuje sa podnikanie v športe. Športové organizácie majú dostať širší rozsah práv, nové znenie zákona ich má zároveň odbremeniť od viacerých povinností, ktoré mali byrokratický charakter a boli bez významného úžitku pre štát alebo šport. "Ruší sa inštitút kontrolóra športovej organizácie z dôvodu, že prax ukázala viac nedostatkov ako pozitívnych prínosov," odôvodnili predkladatelia jednu z navrhovaných zmien.



Novelizovaná legislatíva, ktorá by mala platiť od začiatku roka 2025 zavádza povinnosť Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) vytvoriť spoločný orgán pre riešenie sporov a pre disciplinárne konania, ktorému športová organizácia môže zveriť rozhodovanie sporov a rozhodovanie o disciplinárnych previneniach vo svojej pôsobnosti.



Novela zvoľňuje podmienky, týkajúce sa sponzorských zmlúv v športe, napríklad zvýšením limitu pre náklady na uvádzanie sponzora. Cieľom je rozšíriť materiálne možnosti marketingovej a mediálnej prezentácie a tým aj zatraktívniť inštitút takejto zmluvy. "Moderné nosiče reklamy a iné zákonom reálne nedefinovateľné formy prezentácie sú nástrojom nielen v prospech sponzora, ale celkovo otvárajú možnosti prílivu moderných metód reklamy do športu a následne posilnenia zdroja financovania," vysvetlilo MCRaŠ. Návrh ruší i štvorročné obmedzenie sponzorskej zmluvy.



Cieľom navrhovanej zmeny je tiež zaviesť aj do oblasti športu inštitút superodpočtu. "Po vzore oblastí výskumu a vývoja by tak bolo možné dosiahnuť väčšiu aktiváciu súkromných zdrojov do sektora športu," dodalo ministerstvo v dôvodovej správe.



Návrh zákona znižuje aj prísnosť ustanovení o spôsobilosti prijímať verejné prostriedky.



Návrhom zákona sa rovnako menia percentuálne podiely, ktoré je zväz povinný použiť zo štátneho príspevku na účel športu mládeže a to zvýšením na 20 percent. Zrušenie "výdavkovej brzdy" vo výške maximálne 30 percent podielu príspevku na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry má prispieť k tomu, aby sa práve národné športové zväzy stali jedným z pilierov výstavby športovej infraštruktúry.



Novela zákona o športe rozširuje aj oblasť pôsobnosti národnej antidopingovej agentúry. "Okrem oblasti boja proti dopingu v športe bude agentúra zodpovedná aj za oblasť boja proti manipulácii športových podujatí, rasovej alebo rodovej diskriminácii a nenávistným a násilným prejavom v športe," spresnili predkladatelia.