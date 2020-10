Cieľom podujatia Girl's day je motivovať dievčatá k štúdiu informatiky

Bratislava 8. októbra (TASR) - Vo štvrtok sa uskutočnilo podujatie Girl's day 2020. Stredoškoláčky chce motivovať k štúdiu informatiky. Do jeho siedmeho ročníka sa zapojilo 440 dievčat od 15 do 19 rokov. TASR o tom informovala PR manažérka občianskeho združenia Aj Ty v IT Monika Kapráliková.



Podujatie sa konalo v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. "Okrem offline programu ponúklo aj jeho on-line verziu, dovedna takmer 40 prednášok a workshopov naprieč celým Slovenskom," informovalo občianske združenie.



"Každý rok v rámci Girl's day objavíme nové dievčenské talenty. Mnohé dievčatá po vlastnej skúsenosti počas Girl's day začnú prvýkrát uvažovať o tomto smere ako možnej kariére," doplnila projektová manažérka podujatia Zuzana Okálová.