Cieľom programu Obnov dom je obnoviť 13.000 domov do konca roka

Bratislava 22. apríla (TASR) - Cieľom programu Obnov dom je obnoviť 13.000 rodinných domov do konca tohto roka, respektíve do podania šiestej žiadosti o platbu z plánu obnovy. TASR o tom informovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).



"Pre SAŽP je smerodajný počet podaných žiadostí o platbu, ktorý sa kontinuálne zvyšuje, a kde je očakávaný najväčší nárast po tohtoročnej stavebnej sezóne. Po uzatvorení zmluvy je už na prijímateľovi, ako rýchlo obnovu ukončí a podá žiadosť o platbu," tvrdí agentúra.



Priblížila, že k 18. aprílu bolo prijatých celkovo 21.819 žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu domu, z toho bolo 11.814 riadne zazmluvnených. Podľa SAŽP pokračuje hodnotenie a zazmluvňovanie úspešných žiadateľov vo štvrtej a piatej výzve. Taktiež dobieha zverejňovanie zmlúv v tretej výzve. "V krátkom čase tak bude zazmluvnené dostatočné množstvo prijímateľov, ktorí tento rok môžu obnovu dokončiť a podať žiadosť o platbu," skonštatovala.



K pondelku doručili 2347 žiadostí o platbu, pokračuje agentúra. Pri 400 žiadostiach ukončila kontrolu a 369 majiteľom obnovených rodinných domov už financie vyplatili, v priemernej výške 13.200 eur. Kontrolu rozpracovali na ďalších 300 žiadostiach. V prípade príspevku na obnovu rodinného domu ide o verejné prostriedky. Tie podľa SAŽP musia byť "zodpovedne vyplatené až po riadnej kontrole". "K zjednodušeniu tohto procesu a odstraňovaniu zdedených procesných nedostatkov pristupujeme mimoriadne zodpovedne tak, aby nedochádzalo k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi," uviedla.



Poverený generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík povedal, že agentúra robí všetky kroky na to, aby nápor žiadostí zvládli v rozumných lehotách. O miesto nových odborných pracovníkov prejavilo podľa agentúry záujem rekordné množstvo uchádzačov, z ktorých momentálne vyberá 37 ľudí. Pokračuje aj digitalizácia, a to testovaním novej platformy.



Pred spustením v poradí šiestej štandardnej výzvy Obnov dom má SAŽP cieľ spracovať všetky žiadosti zo štvrtej výzvy. Piata je otvorená do konca júla. Všetci žiadatelia vo štvrtej výzve by mali do konca apríla dostať oznam, či splnili alebo nesplnili podmienky výzvy alebo im príde výzva na doplnenie.