Cieľom súdnej mapy bude aj pretrhnutie korupčných väzieb v justícii

Bratislava 13. mája (TASR) – Reforma súdnej mapy si dáva za cieľ pretrhnúť korupčné väzby a zaviesť špecializáciu sudcov na hlavné agendy, ako aj vytvorenie nových súdnych obvodov. Vyplýva to z predbežnej informácie, ktorú Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR predložilo na pripomienkovanie.



Predbežná informácia plne korešponduje s programovým vyhlásením vlády, ako aj s ambíciami ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá označila súdnu mapu za jednu zo svojich priorít. Tá by okrem potláčania korupcie podľa nej mala súdy aj zrýchliť.



Pretrhnutie korupčných väzieb a vyššiu efektivitu justície má zabezpečiť okrem iného aj vytvorenie nových súdnych obvodov vrátane krajských súdov. To by sa malo diať pri súčasnom znížení počtu súdov s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody. „Vláda podporuje zavedenie špecializácie sudcov na hlavné agendy, s čím súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Podobne, krajské súdy musia prejsť reorganizáciou, ktorej cieľom je špecializácia sudcov na hlavné agendy,“ uvádza sa v predbežnej informácii.



Súčasná úprava sídiel a obvodov slovenských súdov podľa rezortu nezodpovedá súčasným „spoločensko-ekonomickýcm potrebám“, čo je dôvodom na nový zákon. Za predpokladaný termín začatia pripomienkového konania zákona uvádza MS SR jún tohto roku.