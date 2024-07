Cifrová Ostrihoňová: Prioritami v EP sú obrana proeurópskej SR a médií

Štrasburg 22. júla (TASR) - Najväčšími prioritami v úlohe europoslankyne budú pre Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú (Progresívne Slovensko, Obnovme Európu) obrana proeurópskeho Slovenska, ochrana a podpora médií, boj proti dezinformáciám, podpora mediálnej a digitálnej gramotnosti, ochrana právneho štátu a podpora žien. Uviedla to v rozhovore pre TASR.



Dodala, že jej priority a ciele sú spojené práve s tým, kde pred voľbami do EP Cifrová Ostrihoňová pôsobila. Pracovala ako televízna redaktorka a moderátorka.



Podľa jej slov sa ich snažila začať napĺňať ihneď po prebratí mandátu europoslankyne v polovici júla. "Poslali sme otázku Európskej komisii o tom, akým spôsobom je v rozpore zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) s Európskym aktom o slobode médií. Budeme čakať na odpoveď," uviedla a dodala, že spolu s kolegami budú ďalej upozorňovať na situácie, ktoré by mohli obmedzovať slobodu médií. Tvrdí však, že bude sledovať aj situáciu v iných krajinách, pretože "okliešťovanie slobody médií je fenoménom, ktorý vidíme vo viacerých krajinách".



Veronika Cifrová Ostrihoňová bude pôsobiť v europarlamente vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a ako náhradníčka vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.



Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie -oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň Európskeho parlamentu (EP), ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Cifrová Ostrihoňová, ktorá získala vo voľbách do EP z kandidátov Progresívneho Slovenska druhý najvyšší počet prednostných hlasov (117.207), má záujem o Delegáciu pri Parlamentnom zhromaždení pre partnerstvo EÚ – Spojené kráľovstvo.



"Veľká Británia má veľmi kvalitné nielen verejnoprávne médiá, ale všeobecne aj tamojší trh tam je veľmi zaujímavý. Takže je tu priestor na inšpiráciu, ako to funguje niekde inde," vysvetlila pre TASR svoj záujem slovenská europoslankyňa. Dodala, že ďalej má záujem byť členkou aj v podobnej delegácii pre Kanadu.



Čo sa týka nasledujúcich piatich rokov v europarlamente, Cifrová Ostrihoňová si nemyslí, že by došlo k výraznej zmene v súvislosti s dôležitými politikami EÚ vrátane životného prostredia či migrácie.



"Koalícia Európskej ľudovej strany (EPP), socialistov a demokratov (S&D) a Obnovme Európu (RE) stále platí a drží, i keď sa sily preskupili. Novovzniknuté frakcie nebudú veľmi pozývané do diskusií. Takže koalícia je podobná, ako v minulom mandáte. Predpokladám, že veci na ktorých sa táto koalícia dohodla v minulom mandáte, budú platiť aj v tom nasledujúcom," uviedla europoslankyňa z frakcie RE. Zároveň však pre TASR dodala, že môže dôjsť k nejakým úpravám Európskej zelenej dohody (tzv. Green Deal), ale "línie budú pokračovať".





