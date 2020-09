Cigániková hovorí o bariérach v potratovej novele, nevidí v nej pomoc

Bratislava 29. septembra (TASR) - Problémom pri potratovej novele zákona z dielne Anny Záborskej (OĽANO) sú bariéry v prístupe k potratom, nevidieť v ňom pomoc matkám. V pléne Národnej rady (NR) SR to skonštatovala predsedníčka zdravotníckeho výboru NRSR Jana Bittó Cigániková (SaS). Upozornila, že novela sa plánuje schváliť "podvodným spôsobom", pretože plénum sa jej bude v utorok venovať až do jej prerokovania a následne o nej hlasovať. To podľa nej zníži kvórum, pretože v pléne zvyčajne večer býva menej poslancov.



"Radi hovoríte o pomoci, ja tam teda žiadnu konkrétnu pomoc nevidím. Vidím tam zmenu názvov, všetky smerujú k tomu, aby sme ženy potrápili" uviedla. Odmieta predĺženie lehoty na rozmyslenie pre ženu z dvoch dní na štyri, hovorí o prekážke. Opätovne zdôraznila, že potrat nie je vražda. Záborskej novela by podľa nej mohla prinútiť ženu porodiť dieťa, ktoré nechce, čo považuje za väčšie trápenie. "Celý život si to dieťa uvedomuje, že je nechcené," podotkla.



Neprijateľný stav vidí i v spôsobe vykonávania potratov. Poukázala na vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá hovorí len o chirurgickom výkone. Podotkla, že od jej vydania uplynulo mnoho rokov a v iných krajinách sa potraty dávno vykonávajú medikamentózne. Poukázala na základné ľudské práva, podľa nej má žena nárok sama sa rozhodnúť, či donosí dieťa. Poukázala tiež na štúdiu z USA, ktorá konštatuje, že potrat nezvyšuje riziko samovražedných úmyslov žien, pričom väčšina pri potrate hovorila o najlepšom rozhodnutí. Dodala, že nechcené tehotenstvo sa spája skôr so slabšou materinskou väzbou. "Toto nie sú moje slová, toto sú zistenia konkrétnej štúdie," dodala.



Anna Andrejuvová (OĽANO) reagovala tým, že viaceré európske krajiny dávajú žene väčší čas na rozhodnutie pred potratom. Napríklad v Belgicku je to podľa jej slov šesť dní, v Holandsku päť a Taliansku sedem dní. Dodala, že priemerná čakacia doba v týchto krajinách je minimálne tri dni.



Alojz Baránik (SaS) reagoval tým, že keď sa hovorí o živote nenarodeného dieťaťa alebo plodu, akoby šlo o niečo, čo stojí nad právom ženy na jej súkromie či rozhodovanie o jej tele. "Je to celé založené na nenávisti k ženám," uviedol.



Bittó Cigániková už avizovala predloženie pozmeňujúceho návrhu, ktorý obsahuje zavedenie potratovej tabletky. Návrh podľa vlastných slov pripravila spolu s koaličnými poslancami i členmi klubu OĽANO.