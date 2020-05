Cigániková:Súťaž na upratovanie vyhrala firma za podozrivých okolností

Bratislava 14. mája (TASR) - V košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) vyhrala súťaž na upratovanie a dezinfekciu firma za podozrivých okolností. Uviedla to predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS) vo štvrtok na tlačovej konferencii. Víťazom súťaže sa stala firma Atalian SK.



"Podľa mojich informácií firma úraduje aj na iných ministerstvách. Najprv vyhrá zákazku s inou cenou a potom rozširuje hodnotu zákazky cez dodatky," povedala Cigániková s tým, že firma vyhrala súťaž s "nereálnou dampingovou cenou".







Zákazka v nemocnici bola vyhlásená na 13 miliónov eur bez DPH na obdobie štyroch rokov. Podmienky boli nastavené tak, aby sa súťaže mohla zúčastniť iba veľká spoločnosť, ktorá preukázala, že realizovala upratovacie a dezinfekčné služby za najmenej päť miliónov eur za posledné tri roky, približuje Cigániková. Podotkla, že každá spoločnosť, ktorá sa chcela súťaže zúčastniť, musela zložiť zábezpeku 150.000 eur. "Pre slovenské firmy to je naozaj značná položka. Týmto sa výrazne obmedzila hospodárska súťaž a o výhercovi súťaže už tak bolo vopred rozhodnuté," podotkla predsedníčka.



Poukázala tiež, že firma je známa už z roku 2018, kedy nevykonávala poriadne zalesňovanie lesov a zmizlo pri tom veľké množstvo stromčekov. Bola tam zlá kvalita prác a nedostatok zamestnancov. "Keď si predstavím kvalitu výsadby stromčekov v roku 2018, tak si nechcem predstaviť kvalitu upratovania a hygieny v košickej nemocnici v čase nového koronavírusu," poznamenala Cigániková.



Zodpovednou osobou za procesnú stránku súťaže mal byť Marek Križánek. Ten pripravil podľa poslankyne v minulosti takmer 27.000 ľudí o 83 miliónov eur. "Takýto človek by nemal mať v rukách peniaze štátu," hovorí.



Cigániková sa obrátila na ministerstvo zdravotníctva, aby sa pozrelo na aktuálne vedenie košickej nemocnice. "Podľa mojich informácií už konajú," uviedla. Národná kriminálna agentúra a Generálna prokuratúra SR by mali podľa Cigánikovej konať ex offo. Podala aj námietku na Úrad pre verejné obstarávanie.



"Z dôvodu, že súťaž je momentálne v procese prešetrovania, verejný obstarávateľ nateraz nebude poskytovať informácie týkajúce sa predmetného konania," uviedla pre TASR hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková.