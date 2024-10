Cigánikovej sa nepáčia protesty LOZ, Šaškovi drží palce

Bratislava 30. októbra (TASR) - Opozičnej poslankyni Národnej rady SR Jane Bittó Cigánikovej (SaS) sa nepáčia protesty Lekárskeho odborového združenia (LOZ). "Mali by bojovať za to, aby v zdravotníctve ostali peniaze, aby ani euro nešlo bokom, lebo to je problém, a nie aby mali večný automat (platový, pozn. TASR) bez ohľadu na výkon," poznamenala pre novinárov. Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) drží palce, aby sa odborárom postavil.



Podotkla, že proti akejkoľvek zmene, ktorá by mala priniesť efektivitu, odborári bojujú. Pýta sa tiež lekárov z národných ústavov, ktorí protestujú proti transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, či vedia, že sami v takom zariadení pracujú. "Nikto ich nesprivatizoval, jediné, o čo ide, je, aby sa nemohli vkuse zadlžovať, aby tam nemohli byť dvojité úväzky," skonštatovala poslankyňa.



Opozičné KDH vláde naďalej odporúča, aby sa podmienky valorizácie miezd zdravotníkov nemenili a koeficienty sa vrátili na dohodnutú úroveň z roku 2022. Zároveň vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby riešenie situácie s lekárskymi odborármi nenechával na ministra Šaška. V otázke platov podľa nich môže rozhodnúť len predseda vlády. V opačnom prípade varujú pred ohrozením zdravotnej starostlivosti.



Premiér by sa mal situáciou zaoberať aj podľa opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Poslanec Oskar Dvořák (PS) upozornil, že okrem riadnych výpovedí môžu lekári počas výpovednej lehoty pristúpiť aj k výpovediam z nadčasov. "Premiér musí konať teraz, lebo ak sa stane, že budúci týždeň dajú výpovede zo služieb, okamžite nám skolabujú všetky nemocnice," vysvetlil.



Vláda v stredu schválila 112 miliónov eur na vyššie platy zdravotníkov v roku 2025. Platy sestier, pôrodných asistentiek či záchranárov tak porastú rovnako, ako bolo dohodnuté pred konsolidáciou, o necelých desať percent. Ostatným zdravotníckym profesiám vrátane lekárov sa platy zvýšia o 6,44 percenta. V rámci konsolidácie sa mala valorizácia spomaliť na tri percentá pre všetkých zdravotníkov.



Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok (29. 10.) začalo podávať výpovede. Sú ochotní ďalej rokovať a výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s LOZ podpísal vtedajší vládny kabinet. Súčasťou neho je aj podmienka rastu platov budúci rok o 9,7 percenta. Zároveň žiadajú, aby vláda verejne deklarovala, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.



Minister zdravotníctva Šaško potvrdil otvorenosť rokovať ďalej. Verí, že otázka rastu platov lekárov nebude prekážkou pri hľadaní dohody. Premiér ozrejmil, že aktuálnym partnerom na diskusiu je pre odborárov minister. Tiež, že Šaško má jeho plnú dôveru a podporu.