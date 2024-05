Cikajúci chlapec v Bruseli sa opäť obliekol do detvianskeho kroja

Brusel 4. mája (TASR) - Desiatky ľudí a medzi nimi aj krajania zo Slovenska boli v sobotu poobede svedkami oblečenia bruselskej sochy Manneken Pis do detvianskeho kroja. Ceremoniál sa konal pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Podujatie organizačne pripravili Stále zastúpenie SR pri EÚ s veľvyslankyňou Petrou Vargovou a Generálny konzulát SR v Belgicku s jeho vedúcim Andrejom Michalcom. Po odhalení sochy už v kroji náhodní turisti a prítomní na tomto ceremoniáli mohli ochutnať rôzne slovenské gastronomické špeciality a slovenské pivo.







"Po detvianskom kroji sme siahli preto, lebo bol k dispozícii v múzeu, ktoré uchováva všetky obleky, v ktorých bol Manneken Pis už oblečený a zvolili sme ho aj preto, lebo práve v tomto obleku bol aj počas pristúpenia Slovenska do EÚ," vysvetlil Michalec.



Vargová vo svojom slávnostnom príhovore pripomenula, že pred 20 rokmi sa Slovensko spolu s ďalšími deviatimi krajinami stalo súčasťou širšej a demokratickej európskej rodiny.



"Dnes sme obliekli Manneken Pisa do detvianskeho kroja už po tretíkrát. Začali sme s touto tradíciou v roku 2004, keď sme vstupovali do EÚ, pokračovali sme v roku 2014 a teraz sme tu už po tretíkrát," opísala situáciu.



Vedúca Stáleho zastúpenia SR dodala, že oblečenie sošky cikajúceho chlapca do slovenského kroja bolo v sobotu súčasťou širších aktivít v rámci Dňa otvorených dverí inštitúcií EÚ. V budove Európskej rady bol prezentačný stánok Slovenska, ktorý pomohli pripraviť zastúpenia Bratislavského, Trnavského a Košického samosprávneho kraja pri EÚ a na rovnakom mieste sa predstavil aj folklórny súbor Slovákov z Belgicka Ako doma.



Generálny konzul upozornil, že v rámci týchto osláv si treba pripomenúť viacero udalostí, ktoré spájajú Slovensko a Belgicko. Spresnil, že ide o 160. výročie narodenia belgickej princeznej Štefánie, ktorá v Rusovciach pri Bratislave prežila podstatnú časť svojho života a po nej bola pomenovaná i kaviareň Štefánka, a Štefánikova ulica v Bratislave bola kedysi Štefánina ulica.



"Máme tiež 80. výročie Slovenského národného povstania, do ktorého sa zapojili 12 dobrovoľníci z Belgicka. Na druhej strane slovenskí vojaci v rámci Prvej obrnenej československej brigády oslobodzovali belgické pobrežie. Tí, ktorí v týchto bojoch padli, sú pochovaní v pobrežnom mestečku De Panne," povedal Michalec.



Upozornil tiež, že detviansky kroj na najznámejšej bruselskej soche nahradil modro-žltý oblek s kosatcom, do ktorého bol predtým oblečený Manneken Pis, lebo 4. mája sa v Bruseli konajú aj oslavy kosatca, čiže kvetu, ktorý je symbolom Bruselu a regiónu Brusel - hlavné mesto.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)