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Minister Juraj Blanár otvoril v Pekingu Slovenský inštitút
Inštitút predstaví čínskej verejnosti tradičnú aj súčasnú slovenskú kultúru od hudby, divadla a filmu až po výtvarné umenie, dizajn či architektúru.
Autor TASR
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Peking 10. novembra (TASR) — Slovensko má v Číne po prvý raz stálu platformu na prezentáciu svojej kultúry, umenia a vzdelávania. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár v utorok v Pekingu slávnostne otvoril nový Slovenský inštitút. Jeho úlohou je rozvíjať kontakty medzi slovenskými a čínskymi umelcami, kultúrnymi inštitúciami a univerzitami. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Otvorenie Slovenského inštitútu v Pekingu je dôležitým míľnikom slovensko-čínskych vzťahov. Otvárame novú kapitolu, v ktorej zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu kultúra, umenie, tvorivosť a kontakty medzi ľuďmi,“ uviedol Blanár s tým, že ambíciou je aj vytvárať priestor pre dialóg slovenských a čínskych umelcov, kultúrnych inštitúcií, univerzít a kreatívneho priemyslu.
Inštitút pod vedením Petra Feranca je jedným z konkrétnych výsledkov strategického partnerstva, na ktorom sa Slovensko a Čína dohodli počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Pekingu v novembri 2024. Vláda SR o jeho zriadení rozhodla v tom istom mesiaci a ako súčasť Veľvyslanectva SR v Pekingu pôsobí od 1. júla 2026. Činnosť inštitútu nadväzuje na Program kultúrnej spolupráce medzi rezortmi kultúry oboch krajín na roky 2025 – 2029.
Inštitút predstaví čínskej verejnosti tradičnú aj súčasnú slovenskú kultúru od hudby, divadla a filmu až po výtvarné umenie, dizajn či architektúru. Medzi prvé plánované projekty patrí komorný koncert spojený s odbornou lekciou pre študentov hudby, výstava výtvarného umenia a premietanie filmov. Inštitút pritom môže nadviazať aj na zázemie, ktoré pre slovenský jazyk vytvárajú dve pekinské univerzity – Beijing Foreign Studies University (BFSU) a Beijing International Studies University (BISU), kde sa slovenčina vyučuje ako samostatný študijný odbor.
Peking sa stal v poradí desiatym mestom, v ktorom pôsobí slovenský inštitút. Ďalšie pobočky fungujú v Berlíne, Budapešti, Jeruzaleme, Londýne, Paríži, Prahe, Ríme, vo Varšave a Viedni.
Otvorenie inštitútu je súčasťou pracovnej cesty šéfa slovenskej diplomacie do Číny a na Filipíny, ktorá sa koná od 9. do 16. novembra. Blanár už v Pekingu otvoril Slovensko-čínske podnikateľské fórum a absolvoval bilaterálne rokovanie s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im.
„Otvorenie Slovenského inštitútu v Pekingu je dôležitým míľnikom slovensko-čínskych vzťahov. Otvárame novú kapitolu, v ktorej zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu kultúra, umenie, tvorivosť a kontakty medzi ľuďmi,“ uviedol Blanár s tým, že ambíciou je aj vytvárať priestor pre dialóg slovenských a čínskych umelcov, kultúrnych inštitúcií, univerzít a kreatívneho priemyslu.
Inštitút pod vedením Petra Feranca je jedným z konkrétnych výsledkov strategického partnerstva, na ktorom sa Slovensko a Čína dohodli počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Pekingu v novembri 2024. Vláda SR o jeho zriadení rozhodla v tom istom mesiaci a ako súčasť Veľvyslanectva SR v Pekingu pôsobí od 1. júla 2026. Činnosť inštitútu nadväzuje na Program kultúrnej spolupráce medzi rezortmi kultúry oboch krajín na roky 2025 – 2029.
Inštitút predstaví čínskej verejnosti tradičnú aj súčasnú slovenskú kultúru od hudby, divadla a filmu až po výtvarné umenie, dizajn či architektúru. Medzi prvé plánované projekty patrí komorný koncert spojený s odbornou lekciou pre študentov hudby, výstava výtvarného umenia a premietanie filmov. Inštitút pritom môže nadviazať aj na zázemie, ktoré pre slovenský jazyk vytvárajú dve pekinské univerzity – Beijing Foreign Studies University (BFSU) a Beijing International Studies University (BISU), kde sa slovenčina vyučuje ako samostatný študijný odbor.
Peking sa stal v poradí desiatym mestom, v ktorom pôsobí slovenský inštitút. Ďalšie pobočky fungujú v Berlíne, Budapešti, Jeruzaleme, Londýne, Paríži, Prahe, Ríme, vo Varšave a Viedni.
Otvorenie inštitútu je súčasťou pracovnej cesty šéfa slovenskej diplomacie do Číny a na Filipíny, ktorá sa koná od 9. do 16. novembra. Blanár už v Pekingu otvoril Slovensko-čínske podnikateľské fórum a absolvoval bilaterálne rokovanie s čínskym ministrom zahraničných vecí Wang Im.