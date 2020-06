Činnosť orgánov športových organizácií počas krízy sa upraví

Bratislava 4. júna (TASR) - Činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie by sa má upraviť. Zefektívniť sa má aj použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktoré môže negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia. Vyplýva to z novely zákona o športe, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. O novele rokovali v zrýchlenom režime.



Nová legislatíva upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie. Právna úprava sa zameriava v súvislosti s krízovou situáciou na možnosť kolektívnych orgánov športovej organizácie hlasovať v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a možnosť zasadnutia týchto orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Ďalšou zmenou je povinnosť pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie či zmena zákonnej lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu.



Medzi prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 patrí aj výpočet príspevku uznanému športu na rok 2021, pri ktorom sa použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020. "Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa zohľadnia váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu, použité pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022," vyplýva z materiálu z dielne rezortu školstva. Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.



Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe alebo neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.