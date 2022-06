Činnosť Vojenského spravodajstva má upraviť nový zákon

Bratislava 28. júna (TASR) - Pôsobenie Vojenského spravodajstva (VS) má upraviť nový zákon. Jeho návrh predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Súčasný zákon sa má zrušiť. Ako zdôvodnil rezort, po 28 rokoch účinnosti už viaceré ustanovenia nezodpovedajú súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu.



"Zmeny, ktoré návrh zákona prináša, precizujú a dopĺňajú úlohy a oprávnenia Vojenského spravodajstva a taktiež posilňujú kontrolu VS mechanizmami vnútornej i vonkajšej kontroly, čím vytvárajú právny základ na adekvátne pôsobenie VS v spravodajskej komunite moderných demokratických štátov medzinárodného spoločenstva," uviedol rezort. Účinnosť zákona navrhuje od 1. januára 2023.



Navrhovaná úprava zohľadňuje podľa predkladateľa nové bezpečnostné riziká vojenského i nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky, ktoré prinieslo začlenenie sa do priestoru štátov NATO.



Predkladaný návrh zákona reaguje zároveň na potrebu väčšieho zapojenia Vojenského spravodajstva do boja s organizovaným zločinom, terorizmom a inými sociálno-patologickými javmi, ktoré môžu vážnym spôsobom ohroziť alebo narušiť vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť štátu. "Záväzky vyplývajúce z euroatlantického integračného procesu tiež vyžadujú posilnenie spravodajského zabezpečenia a podpory Ozbrojených síl SR na úseku obrany SR," dodal rezort.