Cintoríny majú byť miestom pokoja aj počas Sviatok všetkých svätých

Bratislava 29. októbra (TASR) – S blížiacimi sa Sviatkom všetkých svätých a Dušičkami sa cintoríny pripravujú na nápor návštevníkov. Pozostalí sa často vyberú na návštevu hrobov len raz ročne, čo so sebou môže priniesť viacero negatív, upozornil predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Pripomína, že nechcené príbuzenské stretnutia by nemali narušiť pokojný priebeh sviatkov a návštevníci by sa mali zamyslieť aj nad ekologickým dosahom prezdobených hrobov.



Len bratislavské cintoríny navštívia počas sviatkov desaťtisíce ľudí denne. Výška návštevnosti závisí najmä od počasia. Najrušnejší čas je pritom prevažne po zotmení. „Nočná idyla pri sviečkach vytvára emócie, aj pre malé deti je to nezabudnuteľné a dospelí tak majú trochu čas na zamyslenie sa nad sebou a nad rodinnými príslušníkmi,“ vysvetlil pre TASR Stríž.



Počas sviatkov by mali ľudia podľa Stríža myslieť hlavne na pochovaných a aj ostatných návštevníkov a vyhýbať sa potýčkam či iným náhodným rodinným stretnutiam, počas ktorých by mohlo prísť k nezhode pri hroboch. „Cintorín je pôda, kde sa treba správať trpezlivo. Úcta voči zosnulému a pozostalým, ktorí tam prichádzajú, by mala byť na prvom mieste.“



Ľudia podľa Stríža už v dnešnej dobe nemajú veľa času navštevovať cintoríny a Sviatok všetkých svätých sa tak niekedy stáva jednodňovou súťažou o najkrajší hrob. Doba sa však podľa neho mení, a mladí v budúcnosti budú navštevovať cintoríny ešte menej. Budú mať tiež iné výdavky a menej financií investujú na výzdobu hrobov. Odhaduje, že cintoríny sa tak začnú čoraz viac podobať na americký spôsob, kde sa s honosnou výzdobou nedá stretnúť. Ľudia si potom častejšie zapália sviečku doma a zamerajú sa skôr na seba, pripomínajú si blízkych a smútok vnútorne. „Slovensko spolu s celou strednou Európou je ešte zatiaľ skôr konzervatívne. Nedá sa zabrániť, aby na cintoríny ľudia nosili veci, ale treba myslieť aj na ekológiu,“ podotkol Stríž.