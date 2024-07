Cirkev pomáha v Malawi vďaka podpore z Pápežských misijných diel

Na snímke vpravo pomocný biskup z Malawi Vincent Mwakhwawa prijíma ďakovnú tortu od členky Pápežských misijných diel počas tlačovej konferencie na tému Misijná nedeľa a jej príprava. Zhodnotenie návštevy biskupa na Slovensku. Zaujímavosti z africkej krajiny Malawi, ktorá je nosnou krajinou tohtoročnej Misijnej nedele, 29. júla 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. júla (TASR) - Cirkev v africkej krajine Malawi bojuje proti chudobe vďaka podpore z Pápežských misijných diel. Chudoba tam súvisí so zlou ekonomickou situáciou aj nevzdelanosťou. Ľudia, ktorí nenadobudnú zručnosti v procese vzdelávania sa oveľa ťažšie zamestnajú a vzniká tak kolobeh, z ktorého sa nedá vymotať. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol pomocný biskup z Malawi Vincent Mwakhwawa, ktorý navštívil Slovensko.vysvetlil. Vláda má tiež podľa neho problém zabezpečiť pre všetkých dostupné školstvo, zdravotnú starostlivosť či súdnictvo.doplnil.Poukázal na to, že v Malawi žije 80 percent ľudí v rurálnych oblastiach dedín, kde nemajú základné služby ako je elektrina alebo dostupný vodovod s pitnou vodou. Množstvo z nich podľa neho tiež nechodí do školy, pričom cirkev sa snaží vzdelanie zabezpečovať. V krajine je tak 20 až 30 percent katolíckych škôl. Taktiež sa snaží o zlepšenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom kliník, kde pracujú rehoľné sestry či kňazi.Mwakhwawa poďakoval ľuďom za pomoc prostredníctvom Pápežských misijných diel. Zároveň prosí o jej pokračovanie s cieľom šírenia lásky vo svete. Mnohé projekty v Malawi sú totiž podporené vďaka misijným dielam.