Cirkev si pripomína 100. výročie narodenia Jána Chryzostoma Korca

Nitra 22. januára (TASR) - Katolícka cirkev si v týchto dňoch pripomína 100. výročie narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca. V nedeľu 21. januára sa v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade konala slávnostná pontifikálna svätá omša.



V pondelok pokračovali oslavy medzinárodnou odbornou konferenciou, ktorá sa venovala životu a dielu kardinála Korca. Ako v úvode podujatia skonštatoval nitriansky biskup Viliam Judák, Ján Chryzostom Korec je symbolom nepokorenej pravdy, katolíckej viery a kresťanskej lásky. "Dnes sa stal duchovnou autoritou. Je pre nás výzvou, aby sme sa nepokrivili a kráčali priamou cestou. Jeho odkaz vyžaruje v tme nihilizmu, materializmu a niekedy aj beznádeje. Tento odkaz je plný činorodej energie zameranej na duchovné povznesenie človeka. Je slovenský i všeľudský," uviedol Judák.



Podľa premiéra Roberta Fica bol kardinál Korec slovenskou legendou, ktorá prekročila národný rámec. "Miloval nadovšetko svoju cirkev, ľudí a svoju vlasť. Otec kardinál odpúšťal. Nikdy nepožadoval revanš za to, čo sa stalo jemu a mnohým iným predstaviteľom katolíckej cirkvi v období do roku 1989. Hovoril, že nemôžeme myslieť na pomstu, ale na zmenu," povedal o Jánovi Chryzostomovi Korcovi premiér.



Ako pripomenulo nitrianske biskupstvo, Ján Chryzostom Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch, 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s rehoľnými spolubratmi internovaný. V tom istom roku bol 1. októbra tajne vysvätený v Rožňave za kňaza. Ako 27-ročný bol 24. augusta 1951 tajne vysvätený za biskupa.



Biskupskú službu nemohol vykonávať verejne, preto pracoval ako robotník. Neskôr bol 21. mája odsúdený ako vlastizradca a pre náboženskú činnosť odsúdený na 12 rokov väzenia. Z väzenia sa vrátil 21. februára 1968 s podlomeným zdravím.



Po zmene spoločenského systému po roku 1989 sa 7. januára 1990 stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. "Významným okamihom jeho života sa stal 6. február 1990, keď bol menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa. Zomrel v Nitre 24. októbra 2015," pripomenulo nitrianske biskupstvo.