Cirkev: Benedikta XVI. naši veriaci veľmi milovali a radi ho počúvali

Bratislava 31. decembra (TASR) – Aj keď Benedikt XVI. nenavštívil Slovensko, veriaci zo Slovenska ho veľmi milovali a radi počúvali, všímali si jeho jemné gestá, úsmev a citlivosť pre potreby núdznych a trpiacich. V reakcii na sobotné úmrtie emeritného pápeža Benedikta XVI. to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS), košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.



Smrťou emeritného pápeža Benedikta XVI. odišiel podľa predsedu KBS veľký muž cirkvi. "Svoj pontifikát po zvolení prijal s veľkou pokorou, ktorá vyvrcholila v roku 2013, keď sa vzdal svojho úradu," povedal Bober. Podľa jeho slov Benedikt XVI. všetkých týmto rozhodnutím prekvapil. "Počas svojho pontifikátu preukazoval veľkú učenosť a zrozumiteľnosť, s ktorou predkladal učenie cirkvi," uviedol.



Bober pozval veriacich k modlitbe za dušu emeritného pápeža. "Vyhlasujem pre celé Slovensko v mene KBS, ako aj vo svojom mene smútok a zároveň pozývam aj k modlitbám, milým spomienkam na tohto veľkého muža cirkvi," dodal.



K smrti emeritného pápeža sa vyjadril aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. "So zármutkom, ale zároveň s nádejou na večný život som prijal správu o smrti Benedikta XVI. Som mu vďačný za všetko, čo pre cirkev i ľudstvo urobil. Bol príkladom múdreho a pokorného pastiera a správcu Pánovej vinice. Jeho život bol pre nás veľkým povzbudením," uviedol.



Tlačová kancelária KBS zriadila po úmrtí emeritného pápeža Benedikta XVI. e-mailovú adresu: kondolencia@kbs.sk. Na ňu je možné napísať poďakovania, prejavy sústrasti a kondolencie.



Vo veku 95 rokov zomrel v sobotu emeritný pápež Benedikt XVI. Oznámil to Vatikán.