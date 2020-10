Evanjelici si pripomínajú sviatok Pamiatky reformácie

Bratislava 31. októbra (TASR) - Evanjelici na Slovensku i vo svete si v sobotu pripomínajú deň Pamiatky reformácie. Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov.



Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Luthera vo Wittenbergu sa začal proces, ktorý nesie názov reformácia (z latinského reformare - opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené).



Pre evanjelikov sviatok reformácie nie je len spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to každodenný návrat k Božiemu slovu. Na Deň reformácie sa v čase mimo koronakrízy v evanjelických kostoloch konávajú slávnostné služby Božie a číta sa Pastiersky list Zboru biskupov evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.



Pri príležitosti Pamiatky reformácie adresovali pastiersky list do cirkevných zborov traja evanjelickí biskupi, a to generálny biskup Ivan Eľko, biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. "Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou," uviedli biskupi v liste veriacim. Dodali, že práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi.



Biskupi pripomenuli, že základom reformácie bolo a je zakotvenie v Božom slove. "Ono je istotou, je stále, nemenné, zostáva naveky. Táto zakotvenosť nám umožňuje byť otvorení a reflektovať aj výzvy akokoľvek búrlivej a premenlivej súčasnosti," tvrdia. Ako dodali, ide o tri výzvy. Prvou je pandémia nového koronavírusu, ktorá ukazuje, že život cirkvi sa mení. "Stále viac sa odohráva vo virtuálnom priestore. Je to situácia vynútená okolnosťami, ale zároveň zisťujeme, aký je to silný nástroj zvestovania evanjelia," uviedli biskupi. Druhou výzvou je nový zákon o financovaní, ktorý prinesie zmeny. "Jeho uskutočňovanie v praxi bude vyjadrením toho, ako nám na našej cirkvi záleží a čo sme pre ňu ochotní spraviť a obetovať," píšu v liste biskupi. Tretia výzva sa týka dobrovoľníctva, kde biskupi vyzvali najmä mladých ľudí.



Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Bohu - Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.