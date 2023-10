Cirkvi: Evanjelici si pripomínajú sviatok Pamiatky reformácie

Bratislava 31. októbra (TASR) - Evanjelici na Slovensku a vo svete si v utorok pripomínajú sviatok Pamiatky reformácie. Proces reformácie stredovekej cirkvi sa začal 31. októbra 1517, keď augustiánsky mních, nemecký teológ, kazateľ, reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov.



Podstatou reformácie bol od jej začiatku návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Vystúpením Martina Luthera vo Wittenbergu sa začal proces, ktorý nesie názov reformácia (z latinského reformare - opraviť, dať znova do poriadku, čo bolo narušené).



Pre evanjelikov sviatok reformácie nie je len spomienkou na historické udalosti, ale ide o proces, počas ktorého si má jednotlivec aj spoločnosť uvedomiť, či je na správnej ceste, má naprávať chyby a usilovať sa o návrat na správnu cestu. Znamená to každodenný návrat k Božiemu slovu. Na Deň reformácie sa v evanjelických kostoloch konávajú slávnostné služby Božie a číta sa Pastiersky list Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku.



Pri príležitosti Pamiatky reformácie adresovali pastiersky list do cirkevných zborov traja evanjelickí biskupi, a to generálny biskup Ivan Eľko, biskup Západného dištriktu Ján Hroboň a biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Pozývajú v ňom na reflexiu piesne "Hrad prepevný je Pán Boh náš", ktorú Luther napísal na základe Žalmu 46 v čase životných ťažkostí. Ako priblížili v liste, útechu a novú silu nachádzal v Božom slove, predovšetkým v žalmoch.



ECAV na Slovensku vyzýva k spievaniu tejto hymny ako prejavu chvály, vďaky, nádeje a potešenia. "V životných skúškach, ohrozeniach vonkajších aj vnútorných, v pokušeniach a sporoch v spoločnosti aj cirkvi, v situáciách, keď sa nám, obrazne povedané, rúca svet, Pán Ježiš je v strede toho ako pevný hrad. Paradoxne tak toto ťažké obdobie v živote Martina Luthera vyústilo do chvály a vďaky Bohu, na ktorého sa môžeme spoľahnúť za každých okolností," dodali v liste.



Na rozdiel od katolíkov, ktorí 1. novembra slávia Sviatok všetkých svätých a 2. novembra majú Spomienku na všetkých verných zosnulých, evanjelici nemajú Sviatok všetkých svätých a 2. novembra na deň Pamiatky zosnulých pri hroboch spomínajú na svojich príbuzných. Evanjelici sa nemodlia k svätým, ale k Trojjedinému Bohu - Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.