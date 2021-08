Prešlo 110 rokov od kňazskej vysviacky P. P. Gojdiča

Prešov 27. augusta (TASR) – Gréckokatolíci si v piatok pripomínajú 110. výročie kňazskej vysviacky blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Sviatosť kňazstva prijal v tom čase 23-ročný Peter Gojdič z rúk prešovského sídelného biskupa Jána Vályiho 27. augusta 1911 v Prešove. Ako TASR informoval hovorca Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie Michal Pavlišinovič, neskôr sa stal biskupom, ktorému veriaci dali prívlastok biskup zlatého srdca.



"Celosvetovo je o ňom známe, že v období Slovenského štátu ostro vystúpil voči pozícii vtedajšieho prezidenta Jozefa Tisa a počas židovského holokaustu sám zachránil niekoľko židov pred deportáciami do koncentračných táborov. Taktiež inštruoval kňazov Prešovskej eparchie, aby sa snažili, pokiaľ len môžu, zachrániť ľudské životy židovských spoluobčanov,“ povedal Pavlišinovič.



Aj vďaka tomuto počinu je blahoslavený biskup Gojdič podľa Pavlišinoviča vysoko honorovaný zo strany predstaviteľov židovskej náboženskej obce na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo dokazuje aj udelenie ocenenia Yad Vashem – Spravodlivý medzi národmi.



"Katolícka cirkev uznala svojho verného syna za trpiteľa a mučeníka pre vieru a 4. novembra 2001 bol vladyka Pavel Peter Gojdič pápežom sv. Jánom Pavlom II. na Námestí sv. Petra vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného. Aktuálne prebiehajú posledné kroky pri skúmaní zázraku na jeho príhovor, čím by sa splnila podmienka k jeho kanonizovaniu (svätorečeniu)," priblížil Pavlišinovič.



Pavel Peter Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Teologické vzdelanie získal v Prešove a v Budapešti. Na biskupa bol konsekrovaný v Ríme 25. marca 1927. V roku 1950, keď bola gréckokatolícka cirkev postavená mimo zákona a zároveň zakázaná jej činnosť, bol biskup Gojdič zatknutý a internovaný. Bol odsúdený na doživotné odňatie slobody. Zomrel 17. júla 1960 vo väzenskej nemocnici v Leopoldove. Dňa 4. novembra 2001 bol pápežom sv. Jánom Pavlom II. vo Vatikáne vyhlásený za blahoslaveného. Titul Spravodlivý medzi národmi mu bol udelený 27. januára 2008 v Bratislave. Dňa 1. septembra 2020 mu bola in memoriam udelená Štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú zrúk predsedu parlamentu Borisa Kollára prebral prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.