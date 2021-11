Nenarodené deti si môžu ľudia pripomenúť pri vyše 40 pamätníkoch

Bratislava 2. novembra (TASR) – Ľudia si v utorok môžu pripomenúť pamiatku nenarodených detí symbolickým zapálením sviečky, ktorú umiestnia do okna alebo ju zapália pri pamätníku, ktorý je venovaný takýmto deťom. Na Slovensku sa ich nachádza vyše 40, uviedla to pre TASR predsedníčka Andrea Žiaková z Fóra života. Sviečku je tento rok možné zapáliť aj virtuálne.



Pamätníky za nenarodené deti sú rozmiestnené po celom Slovensku. Ľudia ich nájdu napríklad v Bratislave, Rajeckých Tepliciach, Holiciach, Hontianskych Trsťanoch, Stropkove, Námestove, Poproči, Svite či Lipanoch. "Minulý rok sme evidovali 44 pamätníkov nenarodeným deťom. Aj keď sa snažíme tieto miesta mapovať, nie vždy sa k nám informácia o novovzniknutom pamätníku dostane," povedala Žiaková. Ako dodala, vedia o iniciatíve v Trnave, kde by mal takýto pamätník tiež pribudnúť.



Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti je spojiť Pamiatku zosnulých 2. novembra so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka.