Zvolenský: Užívajme slobodu ako možnosť byť naplno ľuďmi

Bratislava 17. novembra (TASR) – Užívajme slobodu, no nielen ako možnosť dosiahnuť vyššiu životnú úroveň, ale najmä ako možnosť byť naplno ľuďmi. Ľuďmi, ktorí sú slobodní v hĺbke svojej podstaty: slobodní pre dobro. Pri príležitosti 31. výročia Nežnej revolúcie to uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



„Sedemnásty november, Deň boja za slobodu a demokraciu, nám pripomína ľudí, známych aj neznámych, ktorí sa nepoddali totalite komunistického režimu. Ďakujeme za nich a pripomíname si obety, ktoré priniesli, aby sme mohli žiť na slobodnom a demokratickom Slovensku," uviedol Zvolenský.



Povedal, že sa odvážili riskovať, aby krajinu vytrhli z rúk ateistického režimu. „Mnoho z nich sa vzoprelo aj preto, že chceli slobodne vyznávať vieru a žiť podľa evanjelia. Načerpajme silu z ich odvahy. Buďme vynaliezaví vo vydávaní svedectva o Bohu, ktorý sa stal človekom," povedal bratislavský arcibiskup.



„Ak dnes neobídeme človeka, ktorý potrebuje pomoc, bude to znamenitá oslava sviatku, ktorý si pripomíname," poznamenal Zvolenský. Ako dodal, modlí sa k Bohu o požehnanie pre všetkých obyvateľov Slovenska.