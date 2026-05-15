V kostoloch sa uskutoční tradičná zbierka na katolícke masmédiá
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - V nedeľu (17. 5.) sa v kostoloch uskutoční tradičná zbierka na katolícke masmédiá. Ide o pravidelnú celoslovenskú zbierku, ktorá sa koná každoročne počas siedmej veľkonočnej nedele vo všetkých katolíckych farnostiach na Slovensku. Informovala o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom webe.
Na siedmu veľkonočnú nedeľu si cirkev pripomína 60. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Témou tohto ročníka je „Chrániť ľudské hlasy a tváre“. Pápež Lev XIV. v ňom upozorňuje na výzvy spojené s rozvojom umelej inteligencie a nových technológií v oblasti komunikácie.
Prináša hlbší pohľad na výzvy digitálnej doby. Povzbudzuje veriacich na zodpovedné využívanie médií, rozvíjanie kritického myslenia a ochranu dôstojnosti každého človeka v komunikačnom priestore.
V roku 2025 dosiahol celkový výnos tejto zbierky na katolícke masmédiá sumu 300.151 eur. Získané prostriedky boli podľa štatútu zbierky prerozdelené medzi mediálne subjekty a projekty.
