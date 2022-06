Cirque du Soleil, pridáva ďalšie predstavenie v Bratislave

Cirque du Soleil

CORTEO

15.-18. SEPTEMBER 2022

Zimný štadión O. Nepelu (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.



Bratislava 14. júna (OTS) - Priaznivci slnečného cirkusu prejavili obrovský záujem o show, ktorá priblíži, čo sa deje medzi nebom a zemou. V Bratislave sa teda uskutoční o jedno predstavenie viac, ako bolo pôvodne v pláne. Okrem tejto novinky Cirque du Soleil pre priaznivcov pripravilo i narodeninové prekvapenie!Corteo Dominique Lemieux 2018 Cirque du SoleilJedinečná produkcia, ktorá len nedávno nanovo odštartovala svoju púť naprieč Európou, dorazí na Slovensko už na jeseň. V, bolo naplánovaných celkovo 6 podujatí. Premiéra show o klaunovi Maurovi, ktorý si predstavuje svoju vlastnú rozlúčku so svetom a predstavami sa ponára do minulosti a života, ktorý prežil, sa uskutočnío 20:00. Ďalšie predstavenie vo večerných hodinách, a teda v rovnakom čase sa uskutoční v piatok,. Rodinne zamerané hodiny podujatí sa uskutočnia cez víkend. V sobotu, dokonca pre veľký záujem, Cirque du Soleil pridáva ďalší “kids friendly“ termín predstavenia o 12:00. „Zaznamenali sme veľký záujem o show Coreto. Z časového hľadiska sú obedňajšie predstavenia perfektné pre rodiny s deťmi,“ vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien, ktorá podujatia organizuje. Okrem termínu, kedy Corteo odštartuje na pravé poludnie, sa v sobotu,, uskutočnia ešte dve ďalšie show a to o o 16:00 a večerná o 20:00. V nedeľu,, sú naplánované dve predstavenia, na 13:00 a derniéra v našich končinách na 17:00.Svetoznámy slnečný cirkus tento týždeň oslavuje 38. výročie od svojho vzniku. Na počesť svojich “narodenín“ pre priaznivcov pripravili “Cirque Week“.vysvetľujú organizátori slovenskej časti turné. Vstupenky v rámci “Týždňa s Cirque“ budú od 16.6.2022, počas niekoľkých dní, dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.Big Angels_Lucas Saporiti Costumes Dominique Lemieux 2015 Cirque du SoleilSlnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až ku vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto, v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch.Bouncing Beds_Lucas Saporiti Costumes Dominique Lemieux 2015 Cirque du SoleilChandelier_Lucas Saporiti Costumes Dominique Lemieux 2015 Cirque du Soleil