Členmi Rady RTVS sa stali J. Uličiansky, J. Balaščák a T. Caban

Bratislava 1. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali štvrtkové rokovanie vyhlásením výsledkov personálnych volieb. Plénum ešte v stredu (31. 3.) hlasovaním vyberalo členov Rady RTVS, členov Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ako aj členov Správnej rady a Dozornej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN).



Do Rady RTVS vybrali pre oblasť rozhlasového vysielania Jána Uličianskeho a Jána Balaščáka. Za oblasť práva sa stal členom Rady RTVS Tomáš Caban. Funkčné obdobie majú do 10. februára 2027.



Členom RVR sa stal do 16. februára 2023 Andrej Zmeček. Poslanci zároveň zvolili v stredu za člena Správnej rady ÚPN navrhnutého kandidáta Mareka Syrného. Za členov Dozornej rady ÚPN vybralo plénum Martina Slávika a Juraja Olejčeka na šesťročné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť 1. mája.



Poslanci ďalej pokračujú v rokovaní o návrhoch zákonov, ktoré prišiel predstaviť vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Popoludní o 14.00 h ich čaká rokovanie o podpore predĺženia núdzového stavu. Tradičná Hodina otázok nebude.