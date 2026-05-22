Členovia do volebných komisií sa môžu nahlasovať do pondelka
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla.
Autor TASR
Bratislava 22. mája (TASR) - Do volebných komisií počas júlového referenda môžu delegovať členov politické strany zastúpené v parlamente a tiež petičný výbor. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR. Členov komisií je možné nahlásiť najneskôr do pondelka 25. mája do 24.00 h.
„Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia a petičný výbor za referendum starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda,“ informuje MV. Vzor oznámenia je na webe.
Delegovať člena sa dá okrem okrskových volebných komisií aj do troch osobitných volebných okrskov, ktoré boli vytvorené pre hlasovanie poštou. V tomto prípade sa oznámenie doručuje Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Takisto sa môžu členovia hlásiť do okresných volebných komisií i okresnej volebnej komisie pre voľbu poštou. Členovia volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestrannosť.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.
