Členovia parlamentného zdravotníckeho výboru strávia Vianoce s rodinou

Bratislava 24. decembra (TASR) – Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo strávia Vianoce v kruhu svojej rodiny. Ako potvrdili pre TASR, na tento čas sa veľmi tešia.



Šéfka výboru pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) dúfa, že bude s rodinou veľa jesť a oddychovať. "Budem si užívať prvé spoločné Vianoce po svadbe," povedala.



Aj poslankyňa Monika Kavecká (OĽANO) bude vianočné sviatky tráviť so svojou rodinou, v najužšom kruhu s manželom a deťmi. "Verím, že aj takto komornejšie si užijeme pokoj, oddych a radosť z týchto krásnych sviatkov nádeje, sviatkov narodenia Pána," prezradila.



Rovnako ako každý rok si bude aj tohtoročné sviatky poslankyňa Zuzana Šebová (Sme rodina) užívať v kruhu najbližších. Priznala, že pre ňu ide o najkrajšie obdobie v roku, Vianoce miluje. "Aj keď tento rok budú iné, ale tieto sviatky nie sú o darčekoch, je to obdobie lásky, pokoja a pohody. Na to v posledných rokoch zabúdame. A možno práve teraz, v tomto ťažkom čase, paradoxne, nájdeme pokoj v duši," povedala. Vyzvala tých, ktorí môžu, aby pomohli ľuďom, ktorí nemali toľko šťastia. O tom by podľa nej mali byť Vianoce.



Vianočné sviatky bude tráviť doma s manželom aj poslankyňa Andrea Letanovská (Za ľudí). Zdôraznila, že bez telefónu sa určite nezaobíde. "Budem v dennom telefonickom kontakte s kolegami na oddelení a vzhľadom na nevyhnutné obmedzenia budem aspoň telefonicky s rodinou a priateľmi. Chystám sa na dlhé telefonáty, na ktoré nemám počas pracovného týždňa čas," poznamenala.



Člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo Vladimír Baláž (Smer-SD) bude tento rok rešpektovať situáciu okolo nového koronavírusu a bude so svojimi najbližšími doma. "Prajem aj všetkým ľuďom, aby sa stíšili a upokojili svoje duše. Veď vianočné sviatky sú sviatky nádeje a sviatky príchodu. Pevne verím, že potom v novom roku sa budeme môcť všetci spoločne, ale aj každý sám osobne znovu nadýchnuť a kráčať za splnením svojich povinností, snov a túžob," zaželal.



Nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas Richard Raši verí, že vianočné sviatky strávi v pokoji, a najmä v zdraví v kruhu svojej rodiny. "Verím, že ich nik a nič, žiadna situácia nebude znepríjemňovať," doplnil s tým, že v roku 2021 praje všetkým najmä veľa zdravia.