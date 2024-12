Členovia Rady FPÚ avizujú kroky pre transparentné fungovanie fondu

Bratislava 4. decembra (TASR) - Členovia Rady Fondu na podporu umenia (FPÚ) deklarujú, že do konca roka nastavia vnútorné procesy vo fonde tak, aby od začiatku roka 2025 mohol fungovať transparentne, účinne a najmä v prospech celej kultúrnej obce v SR. Vyplýva to z vyhlásenia "podstatnej časti členov rady FPÚ", ktoré TASR poskytol podpredseda rady Matúš Oľha.



"Legislatívne zmeny, ktoré sa uskutočnili v tomto roku nie sú do dnešného dňa rešpektované výkonnými zložkami fondu, a to predovšetkým riaditeľom a kanceláriou Fondu na podporu umenia," uviedol Oľha. Ako podotkol, novokreovaná rada nedostala ani pomyselných 100 dní na kroky vedúce k reforme činnosti fondu. Postupne sa podľa neho pripravujú potrebné úpravy vnútorných predpisov.



Podpredseda dodal, že zistenia Najvyššieho kontrolného úradu o pochybení fungovaní fondu sú pre radu indíciou, aby sa princípy fungovania fondu nastavili nanovo. "A to v súlade s platnou legislatívou a princípmi účelného využitia verejných zdrojov," uvádza sa vo vyhlásení.



Členovia rady odmietajú útoky zo strany vybraných zástupcov kultúrnej obce, médií a mimovládnych organizácií. "Členovia rady FPU sú si vedomí, že podpora kultúry na Slovensku musí byť komplexná, ale súčasne musia podporené projekty spĺňať jasne stanovené kritériá kvality," dodali vo vyhlásení.