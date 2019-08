Členovia senátu NS SR odmietajú zasahovanie Marian K. do rozhodovania

Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu vedomosť o jeho zasahovaní do rozhodovania.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Všetkých päť členov senátu Najvyššieho súdu SR (NS) SR, ktorý zamietol rozpustenie parlamentnej strany ĽSNS na návrh generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, odmieta, že by poznali obvineného a obžalovaného Mariana K. Rovnako, že mohol zasahovať do rozhodovania senátu v prípade ĽSNS. Vyjadrenie sprostredkovalo TASR Tlačové oddelenie NS SR.



Predsedníčka senátu NS SR Jana Zemková zdôraznila, že Mariana K. nepozná a nemá žiadnu vedomosť o jeho zasahovaní do rozhodovania. Ďalšia predsedníčka senátu NS SR Nora Halmová rovnako odmietla akékoľvek ovplyvňovanie pri svojom rozhodovaní. "Ako som už v médiách uviedla, s Marianom K. sa nepoznám. Nesnažil sa ma nikdy kontaktovať, ani osobne ani sprostredkovane. Navyše, nie je nijako dokázané, že spomínanou Norou v jeho komunikácii by som mala byť ja. Spájanie jeho mena s mojou osobou preto úplne odmietam," dodala.



Ďalšia predsedníčka senátu a sudkyňa Petra Príbelská zase uviedla, že osobne Mariana K. nepozná a nikdy sa s ním nestretla. "Absolútne vylučujem akékoľvek kontaktovanie mojej osoby v súvislosti so súdnymi prípadmi, ktoré rozhodujem," doplnila.



"Uvedenú osobu ja osobne nepoznám a absolútne vylučujem jej zasahovanie do rozhodovacej činnosti senátu," vyhlásila predsedníčka senátu NS SR Jarmila Urbancová. "Úplne vylučujem zasahovanie spomínanej osoby do mojej rozhodovacej činnosti, spomínanú osobu vôbec nepoznám," vyjadril sa zase predseda senátu a sudca NS SR Milan Morava.



Sudcovia tak reagovali na údajnú komunikáciu Mariana K., v ktorej mal podľa portálu Aktuality.sk spomínať ĽSNS ako poistku vlády Roberta Fica (Smer-SD) po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mal tvrdiť, že na Najvyššom súde vybaví, aby Čižnárov podnet na zrušenie strany odmietli.