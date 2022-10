Členovia štátnej volebnej komisie budú kontrolovať volebné miestnosti

Bratislava 29. októbra (TASR) - Členovia štátnej volebnej komisie pôjdu počas soboty kontrolovať aj situáciu vo volebných miestnostiach. "Ak to bude potrebné, tak budú prijímať opatrenia," uviedla pre TASR riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.



Zasadnutie štátnej volebnej komisie je naplánované v sobotu od 9.00 h. Od začiatku moratória boli podané desiatky podnetov. "Tým, nakoľko sú relevantné, sa bude zaoberať štátna komisia. Začne na dnešnom zasadnutí a keďže ich je veľa, asi bude pokračovať aj na ďalších zasadnutiach," zdôraznila Chmelová.



Jednotlivé podnety nechcela nekonkretizovať. Za prioritu označila hladký priebeh spojených volieb. "Je dôležité, aby sobotné voľby, ktoré sa opakovať nemôžu, prebehli v poriadku, v súlade so zákonom a ústavou," zdôraznila.



V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať môžu len v mieste svojho trvalého bydliska.