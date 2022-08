Členovia Súdnej rady sú znepokojení informovaním médií o prípade sudcu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Viacerí členovia Súdnej rady SR sú znepokojení informovaním médií o prípade sudcu Okresného súdu Piešťany, ktorý doručil účastníkovi konania rozsudok obsahujúci viac ako 500 chýb. Upozorňujú, že články sú spôsobilé vytvoriť nielen o samotnom sudcovi, o Súdnej rade, ale aj o všetkých sudcoch nepravdivý, negatívny a dehonestujúci obraz v očiach verejnosti.



"Dávame do pozornosti, že u sudcu Pavla Ištóka išlo o ojedinelé pochybenie tohto typu v spôsobe ukladania do registra súdneho manažmentu," podotkli v stanovisku s tým, že sudca vydal za posledných päť rokov 15 opravných uznesení a vydal viac ako 1800 rozhodnutí. Ako ďalej uviedli, v rámci Slovenska bolo v tomto období vydaných 11.600 opravných uznesení.



"Súdna rada nedospela u menovaného sudcu vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti k rozhodnutiu o žiadnom pochybení, ktoré by malo byť potrestané akýmkoľvek spôsobom," zdôraznili. Predseda Súdnej rady Ján Mazák preto vzal späť svoj návrh na začatie konania o dôvodnosti kvalifikovaného podnetu.



Pod stanoviskom sú podpísaní členovia Súdnej rady Marcela Kosová, Eva Mišíková, Ayše Pružinec Eren, Ľuboš Kunay, Dana Jelinková Dudzíková, Peter Farkaš a Peter Bebej.