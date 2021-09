Členovia tímu ÚIS odmietajú, že sabotujú odhaľovanie trestnej činnosti

Bratislava 21. septembra (TASR) - Členovia a bývalí členovia špecializovaného vyšetrovacieho tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) odmietajú, že by vytvárali akékoľvek prekážky v odhaľovaní trestnej činnosti a zisťovaní jej páchateľov. "Rovnako však všetci zastávame názor, že spravodlivosť by mala byť dosahovaná výlučne zákonnými prostriedkami," uviedli v spoločnom vyhlásení. TASR o tom informoval vedúci oddelenia vyšetrovania odboru inšpekčnej služby Západ útvaru inšpekcie ÚIS Lukáš Vavrinec.



"Sme si plne vedomí, že za našu obetavú prácu a nasadenie vzhľadom na našu mediálnu perzekúciu nezožneme žiadnu pochvalu a tiež nám nebude poskytnutá ani žiadna podpora, žiaľ, ani zo strany väčšiny nadriadených a funkcionárov Policajného zboru. Trváme však na tom, že tak ako vždy v minulosti, tak aj v súčasnosti v predmetnej trestnej veci sme si plnili a stále plníme všetky naše povinnosti s najlepším vedomím a svedomím a predovšetkým v súlade so zákonom," deklarovali policajti.



Minulý týždeň ÚIS zadržal štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ale aj dočasného riaditeľa inšpekcie. Obvinili ich zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, dvoch policajtov zároveň aj v trestnej veci takzvaného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.



V reakcii na "mimoriadne znepokojujúci" vývoj v orgánoch činných v trestnom konaní zasadala 16. septembra bezpečnostná rada štátu. Rozhodla o vzniku odbornej pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát, ktorá začala fungovať v pondelok (20. 9.). Pripraviť má návrhy zmien na zlepšenie fungovania súdov, polície a prokuratúry.