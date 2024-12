Členovia tripartity odmietajú návrh regulácie lobingu neziskoviek

Bratislava 9. decembra (TASR) - Tripartita odmieta pozmeňujúci návrh k novele zákona o mimovládnych organizáciách, ktorým sa má regulovať lobing. Po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR jej členovia upozornili na to, že v predloženej podobe môže zmena nielen skomplikovať činnosť neziskových organizácií, ale i porušiť záväzky Slovenska v rámci medzinárodných dohovorov.



Predsedníčka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová poukázala na to, že pozmeňujúci návrh môže za istých okolností spôsobiť, že o vzniku či zániku občianskeho združenia bude rozhodovať jeden štátny úradník. "To nás posúva niekam do Indie, ktorá nepristúpila k ratifikácii dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, týkajúcej sa napríklad aj práva na združovanie alebo na kolektívne vyjednávanie. Lenže my sme takýmto dohovorom viazaní a predkladatelia návrhu by to mali vedieť," uviedla Uhlerová.



Vyhlásila tiež, že aj spolu so zástupcami zamestnávateľov sa zhodujú v tom, že "tento zákon a jeho pozmeňujúci návrh by mal byť plne stiahnutý z rokovania parlamentu". Autor i predkladateľ podľa Uhlerovej "absolútne nerozumejú tomu, ako funguje občianska spoločnosť, ako fungujú mimovládne organizácie, ako funguje neziskový sektor a už vôbec nepochopili, ako fungujú odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie".



Zopakovala v tejto súvislosti, že návrh legislatívnej úpravy považuje za zbytočný a neúmerne administratívne zaťažujúci neziskové organizácie, vrátane odborových zväzov. "Okrem toho vnímame aj aplikačné problémy v praxi, keďže nie sú dostatočné personálne kapacity na kontrolu nových pravidiel zavedených novelou," upozornila. Požiadala zároveň, aby predkladatelia zákonov konzultovali legislatívne zámery s tými, ktorých sa to bezprostredne týka.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) tlmočil postoj strany Hlas-SD, ktorá podporuje zámer stransparentniť finančné toky pre mimovládne organizácie. "Jednoducho, človek musí vedieť, odkiaľ a od koho je mimovládna organizácia financovaná," upozornil Tomáš, ktorý zároveň oznámil, že Hlas nepodporí pozmeňujúci návrh, týkajúci sa lobingu. "Dohodli sme sa na tom, a to sme tlmočili aj na koaličnej rade, že lobing by mal byť riešený samostatným zákonom," uviedol minister.



Priznal, že relevantným argumentom pre tento postoj boli aj podnety občianskych organizácií, poukazujúce na negatívny dosah a problémy, ktoré by im spôsobila navrhovaná úprava. "Je potrebné, aby aj na Slovensku boli zavedené pravidlá lobingu, ale v zmysle pravidiel, ktoré od nás požaduje Európska únia. Chceme teda, aby to bolo dobre pripravené a predložené v samostatnom zákone v tom ďalšom období," uviedol Tomáš.



So zámerom lobing regulovať prišiel poslanec za SNS Adam Lučanský, ktorý ho predložil ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Nezisková organizácia, neinvestičný fond i nadácia by podľa návrhu mali byť povinné vypracovať výkaz, ktorý by obsahoval prehľad príjmov a výdavkov, či prehľad o osobách, ktoré prispeli na jej činnosť.



Zámer v utorok (3. 12.) kritizoval verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová uviedla, že návrh úpravy zákona by poslanci prijať nemali. Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala uznesenie, v ktorom vyzýva poslancov na odmietnutie legislatívy.