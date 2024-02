Človek v ohrození: Na Ukrajine sme pomohli vyše 218.000 ľuďom

Bratislava 22. februára (TASR) - Organizácia Človek v ohrození od začiatku vojny na Ukrajine pomohla vyše 218.000 ľuďom. Deklaruje, že je pripravená pomáhať aj naďalej. TASR o tom informovala Katarína Barošová z organizácie.



Pripomenula, že počas dvoch rokov organizácia intenzívne pomáhala Ukrajine. "Pracujeme tam s deťmi aj seniormi, obnovujeme protiletecké kryty a rekonštruujeme ubytovacie zariadenia. Organizujeme letné tábory, sedenia so psychológmi a staviame modulárne domy aj detské ihriská. Zároveň na Slovensku aktívne pracujeme s ľuďmi z Ukrajiny, ktorým sa snažíme čo možno najviac uľahčiť život v našej krajine," uviedla. Priblížila, že organizácia im pomáha s psychosociálnou podporou, hľadaním ubytovania, škôlok, škôl, zamestnania či zdravotnej starostlivosti. "Snažíme sa ich prepájať so slovenskou komunitou, doučujeme ich slovenčinu a organizujeme pre nich voľnočasové aktivity," dodala.



"Napriek tomu, že občas zažívame únavu a vyčerpanie aj my, aj ďalej sa budeme snažiť pomáhať tým, ktorí to potrebujú a budeme to robiť dovtedy, kým to bude potrebné," uviedla riaditeľka organizácie Andrea Najvirtová.