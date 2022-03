Človek v ohrození poslal na Ukrajinu vyše 80 ton humanitárnej pomoci

Bratislava 30. marca (TASR) - Nezisková organizácia Človek v ohrození poslala doposiaľ na Ukrajinu viac ako 80 ton pomoci. Najskôr pomáhala na hraničných priechodoch, v týchto dňoch dobrovoľníci pôsobia priamo na Ukrajine v oblasti Zakarpatska. Pre Ukrajincov rozbieha aj sociálnu pomoc na území Slovenska. TASR o tom v stredu informovala manažérka komunikácie a PR Človek v ohrození Lenka Kačmárová.



"V oblasti Zakarpatska neďaleko slovenských hraníc svoj dočasný domov našlo už viac ako 300.000 Ukrajincov a Ukrajiniek. Žijú prevažne v priestoroch škôl, ktoré sú kvôli vojne aj tak často zatvorené. Kapacity tzv. kolektívnych centier sa ale postupne plnia," spomenula Kačmárová.



Podľa posledných čísiel Ukrajinu podľa nej opustili už takmer štyri milióny obyvateľov, pričom v pohybe je celkovo takmer desať miliónov ľudí, čo predstavuje štvrtinu celkovej populácie. "Organizácia v týchto dňoch svoju pomoc sústredí na posilnenie kapacít kolektívnych centier, aby vnútorne vysídlení ľudia mohli žiť v dôstojných podmienkach. Na Ukrajine si zriadila vlastné sklady, cez ktoré pravidelne dodáva do 16 miestnych samospráv chýbajúci tovar," priblížila. Spresnila, že najčastejšie sú to matrace, deky, posteľná bielizeň, hygienické potreby, kuchynské vybavenie, práčky, sušičky, elektrické generátory, ale aj zdravotnícky materiál. Celkovo už doručila materiál v objeme viac ako 80 ton.



"Pomoc posielame priamo centrám, aby sme mali istotu, že sa dostane tam, kam má a nestratí sa v štátnych skladoch. Pre efektívnu distribúciu tovarov otvárame v Užhorode aj kanceláriu," vysvetlil vedúci humanitárnej pomoci Človeka v ohrození Marián Cehelník.



Organizácia podľa neho v nasledujúcich dňoch plánuje distribuovať 700 potravinových balíkov pre štvorčlennú rodinu, ďalší týždeň to bude dvojnásobok. Ďalej bude reagovať na vznikajúce potreby priamo na mieste.



Organizácia spolupracuje aj s ďalšími združeniami pri poskytovaní psychologickej podpory Ukrajincom, ktorí prichádzajú na Slovensko, túto pomoc plánuje rozšíriť aj priamo na Ukrajinu. Nezisková organizácia chce pomáhať aj v oblasti Ivano-Frankivsk.