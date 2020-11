Človek v ohrození zostavil príručku globálneho vzdelávania v geografii

Bratislava 30. novembra (TASR) – Nezisková organizácia Človek v ohrození zostavila novú príručku globálneho vzdelávania v predmete geografia. Pre učiteľov z celého Slovenska je k dispozícii 600 výtlačkov. TASR o tom informovala koordinátorka komunikácie a komunikačných kampaní neziskovej organizácie Človek v ohrození Lenka Kačmárová.



Témy v príručke sú rôznorodé, spája ich snaha reagovať na nedostatočnú podporu učiteľov vo vzdelávaní. Sú priamo prepojené s učivom geografie, vďaka čomu ich môžu učitelia začleniť do svojich hodín. "Učitelia nám často hovoria, že pri aktivitách v príručke ich najviac prekvapujú reakcie ich žiakov. Často prichádzajú s kreatívnymi riešeniami zložitých otázok. Na hodinách veľmi oceňujú, ak sa o ich názory niekto zaujíma, dá im priestor sa zamyslieť a spolupracovať. Vytvárajú sa tak lepšie vzťahy medzi nimi, ale aj s ich vyučujúcimi," uviedla metodička globálneho vzdelávania Lenka Putalová.



Globálne vzdelávanie navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi udalosťami vo svete a v bezprostrednom okolí. Podľa Kačmárovej prepája teóriu s praxou a deti vťahuje priamo do navrhovania reálnych riešení.



Príručka Globálne vzdelávanie v predmete geografia vznikla v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2. Finančne ju podporili Slovak Aid a Európska únia.