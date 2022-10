Cmorej: Jednou z možností, ako sa zbaviť Matoviča, sú predčasné voľby

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ak sa nenájdu iné možnosti, ako dostať lídra OĽANO Igora Matoviča zo stoličky ministra financií preč, jednou z možností sú aj predčasné voľby. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal poslanec parlamentu Peter Cmorej (SaS). Nemyslí si však, že predčasné voľby by priniesli krajine niečo dobré, zatiaľ o nich s nikým nerokovali. Matovič vidí problém v SaS, ktorá chcela povaliť ďalšiu vládu.



"Nerokovali sme s nikým, nikto nás neoslovil, nebudeme sa hrnúť do predčasných volieb. Sme presvedčení, že najväčší problém Slovenska je dnes minister financií Igor Matovič, ja osobne už nevidím rozdiel medzi Matovičom, Ficom a napríklad Blahom," povedal Cmorej s tým, že už nebudú skúšať opäť Matoviča odvolať, pokiaľ sa zásadne nezmenia podmienky. Ak sa nenájdu iné možnosti, ako poslať Matoviča zo stoličky preč, krajnou možnosťou sú aj predčasné voľby. Pokiaľ by Matovič nebol vo vláde, stále podľa neho existuje šanca, aby parlament dovládol do riadnych volieb.



Cmorej nevie o tom, či do parlamentu smeruje návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Neverí veľmi tomu, že by s takým návrhom prišiel poslanec Tomáš Taraba (nezaradený). Pokiaľ taký návrh príde, SaS bude zaujímať jeho odôvodnenie a bude o tom diskutovať na klube.



Matovič reagoval, že najmä voliči SaS vidia, čo je problémom. "Húfne podľa prieskumov opúšťajú SaS, lebo sa pokúsili povaliť už tretiu demokratickú protikorupčnú vládu," povedal. Dodal, že na vláde je bez SaS konečne pokoj a konštruktívne sa pracuje.



Podporu od "tarabovcov" odôvodnil Matovič tým, že menšinová vláda má šancu prežiť, pokiaľ sa nájdu rozumní opoziční poslanci, ktorí sa nepozerajú, kto čo predkladá, ale či daný zákon pomôže ľuďom. Na otázku, či nie je čas rokovať so SaS, odpovedal, že je, len nie je s kým rokovať, lebo cez leto namiesto riešenia cien energií obťažovali Slovensko nenávisťou voči jeho osobe.