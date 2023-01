Čo je prevodový olej: vlastnosti a funkcie

Bratislava 23. januára - Prevodový olej sa používa vo všetkých prevodovkách nákladných a osobných vozidiel, ako aj v lokomotívach, traktoroch, autobusoch a cestných strojoch. Olej je základným konštrukčným prvkom všetkých prevodoviek.Prevodové oleje sú mazivá, ktoré sa vyrábajú zo základového oleja a sú doplnené balíkom prísad. Základné zložky sú spravidla čiastočne alebo úplne syntetické alebo minerálne oleje.Jednou z charakteristických vlastností prevodových olejov je ich schopnosť zachovať si svoju funkčnosť počas dlhšieho obdobia, na rozdiel od motorových olejov, ktoré by sa mali meniť každých 8-10 tisíc km. V závislosti od požiadaviek na výkon agregátov, ako aj od vlastností prevádzkových podmienok existujú rôzne typy prevodových olejov.- Zníženie straty energie trením;- Ochrana povrchov pred zadretím, jamkovaním, opotrebovaním a iným poškodením- Zníženie vibrácií prevodovky a následne aj hluku;- Zníženie nárazového zaťaženia;- Odvod tepla z trecích plôch.Je potrebné poznamenať, že prevodový olej pracuje v širokom rozsahu teplotných výkyvov, ktoré sú typické pre vysoké rýchlosti. Keďže olej pre automatické prevodovky musí mať dobré štartovacie vlastnosti a dlhodobú výkonnosť pri teplotách od -50 do +150 °C, na tieto typy olejov sa vzťahujú pomerne prísne požiadavky.Je potrebné poznamenať, že prevodový olej sa líši od motorového oleja. Toto mazivo sa vyrába z minerálnych alebo polosyntetických základov s prídavkom prísad obsahujúcich chlór, síru, fosfor a disulfid. Všetky tieto prísady sú potrebné na to, aby kvapalina získala potrebné vlastnosti, ako napr:1. stabilita chemického zloženia počas skladovania alebo prevádzky;2. minimálne poškodenie gumových častí prevodovky;3. nízka penivosť;4. potrebnú úroveň ochrany proti zadieraniu a korózii;5. vysoké hraničné hodnoty viskozity a prevádzkových teplôt.Prevodové oleje sa klasifikujú predovšetkým podľa ich viskozity. Rozlišujú sa tu tri hlavné skupiny, ktoré sú označené písmenami SAE (medzinárodná norma):- SAE-85W Ide o hustý olej, určený skôr na používanie v teplých ročných obdobiach.- SAE-80W Toto je mazivo so strednou viskozitou určené na celoročné použitie.- SAE-75W Táto skupina zahŕňa polosyntetické a syntetické oleje. Používa sa v zime alebo počas celého roka.Majte na pamäti, že ak označenie neobsahuje písmeno W, olej je určený pre teplejšie ročné obdobia. Všetky tri vyššie opísané skupiny olejov sú zoskupené aj podľa ďalšej medzinárodnej normy - API. Klasifikačný systém API GL sa používa pre oleje pre manuálne prevodovky a rozdeľuje ich podľa ich výkonnostných vlastností.