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Čo plánuje takmer polovica Slovákov na dovolenke? Prieskum ukázal TOTO
Približne 52 % Slovákov uviedlo, že dovolenky, počas ktorých sa naučia niečo nové, sa im zdajú byť zmysluplnejšie ako tradičné prázdninové cesty.
Autor TASR
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Bratislava 5. júla (TASR) - Klasická dovolenka zameraná len na odpočinok už nie je jedinou predstavou o letnom cestovaní. Stále viac ľudí sa chce počas svojich ciest aj naučiť niečo nové. Takmer polovica Slovákov si plánuje na dovolenke osvojiť novú zručnosť alebo znalosť - napríklad základy miestneho jazyka, jogu či tradičné remeslá. Vyplýva to z nového celoeurópskeho prieskumu spoločnosti Mastercard.
Približne 52 % Slovákov uviedlo, že dovolenky, počas ktorých sa naučia niečo nové, sa im zdajú byť zmysluplnejšie ako tradičné prázdninové cesty. Pre 46 % z nich je nová získaná zručnosť hodnotnejšia ako klasické suveníry. Taktiež 37 % si tento rok už rezervovalo cestu špeciálne preto, aby sa naučili niečo nové.
„Dnešní turisti vyhľadávajú dovolenky, ktoré v nich zanechajú trvalý dojem a z ktorých si privezú spomienky na celý život. Turisti sú ochotní míňať u miestnych podnikateľov, keď majú možnosť získať autentické kultúrne zážitky - niečo, čo v nich zostane dlho po návrate domov. Napríklad výroba vína, práca s drevom, keramika, maľovanie alebo udržateľná starostlivosť o pôdu,“ uviedla Natalia Lechmanova, hlavná ekonómka Inštitútu pre ekonomiku spoločnosti Mastercard pre Európu.
K najžiadanejším zručnostiam vyhľadávaným slovenskými turistami v roku 2026 patria základné frázy a schopnosť konverzácie v novom jazyku s 36%, wellness a pohyb - joga, meditácia, tanec, bojové umenia s 32 % a tradičné remeslá ako keramika, tkanie, práca s drevom a textilná výroba s 24 %.
Na kulinárske zručnosti a školy varenia s miestnymi kuchármi, výrobu potravín a nápojov - vína, syrov či piva, pripadlo po 23%, na tvorivé zručnosti - fotografovanie, maľovanie a písanie 21 %, na šport, ako napríklad surfovanie, horolezectvo a pešia turistika 19 %.
Nasledujú outdoorové zručnosti a prežitie ako zber potravy, navigácia v teréne, prežitie v divočine a historické remeslá a tradičné techniky so 17 % a udržateľný spôsob života - starostlivosť o pôdu, ochrana prírody s 11 %.
Naprieč Európou plánuje počas letnej dovolenky získať nové zručnosti 48 % turistov, rovnaká časť Európanov považuje takéto cesty za zmysluplnejšie ako tradičné dovolenky. Viac ako tretina si už tento rok rezervovala cestu práve kvôli tomu, aby sa naučila niečo nové. V Európe zamestnáva cestovný ruch každého deviateho občana a na celkovom hrubom domácom produkte Európskej únie má podiel 10,5%.
Záujem o rôzne zručnosti sa v Európe líši. Srbskí turisti sa napríklad najčastejšie chcú naučiť nový jazyk. Rumuni vyhľadávajú nové zručnosti spojené s jedlom, dve pätiny majú záujem o školy varenia. Najväčšia skupina švédskych turistov sa chce dozvedieť viac o výrobe miestnych potravín a nápojov.
Tretinu slovinských turistov zaujímajú zážitky spojené s pohybom, napríklad joga, meditácia či tanec. Tretina Talianov sa chce naučiť tradičné remeslá, ako je výroba keramiky, tkanie alebo práca s drevom. Ukrajinci patria medzi turistov s najväčším záujmom o zlepšenie svojej fyzickej kondície - viac ako štvrtina sa chce počas dovolenky naučiť nový šport.
Približne 52 % Slovákov uviedlo, že dovolenky, počas ktorých sa naučia niečo nové, sa im zdajú byť zmysluplnejšie ako tradičné prázdninové cesty. Pre 46 % z nich je nová získaná zručnosť hodnotnejšia ako klasické suveníry. Taktiež 37 % si tento rok už rezervovalo cestu špeciálne preto, aby sa naučili niečo nové.
„Dnešní turisti vyhľadávajú dovolenky, ktoré v nich zanechajú trvalý dojem a z ktorých si privezú spomienky na celý život. Turisti sú ochotní míňať u miestnych podnikateľov, keď majú možnosť získať autentické kultúrne zážitky - niečo, čo v nich zostane dlho po návrate domov. Napríklad výroba vína, práca s drevom, keramika, maľovanie alebo udržateľná starostlivosť o pôdu,“ uviedla Natalia Lechmanova, hlavná ekonómka Inštitútu pre ekonomiku spoločnosti Mastercard pre Európu.
K najžiadanejším zručnostiam vyhľadávaným slovenskými turistami v roku 2026 patria základné frázy a schopnosť konverzácie v novom jazyku s 36%, wellness a pohyb - joga, meditácia, tanec, bojové umenia s 32 % a tradičné remeslá ako keramika, tkanie, práca s drevom a textilná výroba s 24 %.
Na kulinárske zručnosti a školy varenia s miestnymi kuchármi, výrobu potravín a nápojov - vína, syrov či piva, pripadlo po 23%, na tvorivé zručnosti - fotografovanie, maľovanie a písanie 21 %, na šport, ako napríklad surfovanie, horolezectvo a pešia turistika 19 %.
Nasledujú outdoorové zručnosti a prežitie ako zber potravy, navigácia v teréne, prežitie v divočine a historické remeslá a tradičné techniky so 17 % a udržateľný spôsob života - starostlivosť o pôdu, ochrana prírody s 11 %.
Naprieč Európou plánuje počas letnej dovolenky získať nové zručnosti 48 % turistov, rovnaká časť Európanov považuje takéto cesty za zmysluplnejšie ako tradičné dovolenky. Viac ako tretina si už tento rok rezervovala cestu práve kvôli tomu, aby sa naučila niečo nové. V Európe zamestnáva cestovný ruch každého deviateho občana a na celkovom hrubom domácom produkte Európskej únie má podiel 10,5%.
Záujem o rôzne zručnosti sa v Európe líši. Srbskí turisti sa napríklad najčastejšie chcú naučiť nový jazyk. Rumuni vyhľadávajú nové zručnosti spojené s jedlom, dve pätiny majú záujem o školy varenia. Najväčšia skupina švédskych turistov sa chce dozvedieť viac o výrobe miestnych potravín a nápojov.
Tretinu slovinských turistov zaujímajú zážitky spojené s pohybom, napríklad joga, meditácia či tanec. Tretina Talianov sa chce naučiť tradičné remeslá, ako je výroba keramiky, tkanie alebo práca s drevom. Ukrajinci patria medzi turistov s najväčším záujmom o zlepšenie svojej fyzickej kondície - viac ako štvrtina sa chce počas dovolenky naučiť nový šport.