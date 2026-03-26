Čo robiť pri epileptickom záchvate? Tieto veci sú najdôležitejšie
Záchranári odporúčajú počas záchvatu pacientovi neotvárať ústa, nevyťahovať jazyk ani nevkladať do úst predmety či vlastné prsty.
Bratislava 26. marca (TASR) - Pri epileptickom záchvate je dôležité zabrániť poraneniu hlavy, ku ktorému môže dôjsť pri páde aj počas kŕčov. Z okolia pacienta je potrebné odstrániť predmety, o ktoré by sa mohol zraniť, a hlavu podložiť mäkkým materiálom alebo ju aspoň pridržiavať rukami. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa epilepsie to pripomína Záchranná zdravotná služba ZaMED.
Záchranári odporúčajú počas záchvatu pacientovi neotvárať ústa, nevyťahovať jazyk ani nevkladať do úst predmety či vlastné prsty. „Pri náhlom, kŕčovitom zovretí čeľustí by mohlo dôjsť k poraneniu záchrancu alebo k zablokovaniu dýchacích ciest cudzím telesom,“ ozrejmila hlavná záchranárka záchrannej zdravotnej služby ZaMED Diana Mikešová.
Po odznení kŕčov je potrebné pacienta sledovať. Keď sa preberie z bezvedomia, môže byť dezorientovaný a nemusí reagovať primerane, pohotovo. „Vtedy buďme trpezliví - do niekoľkých minút by sa postihnutá osoba mala vrátiť k plnej orientácii,“ dodala záchranárka.
Ak sa tak nestane, je potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155. „Zalarmujeme ju tiež v prípade, ak na epileptický záchvat nadväzujú ďalšie záchvaty alebo pri páde došlo k úrazu hlavy,“ zdôraznila Mikešová.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo vlani k epileptickým záchvatom celkovo 11.215 ambulancií. Po ošetrení záchranármi bolo 7788 pacientov prevezených do nemocnice. OS ZZS o tom informovalo na sociálnej sieti pri príležitosti Svetového dňa epilepsie.
Záchranári odporúčajú počas záchvatu pacientovi neotvárať ústa, nevyťahovať jazyk ani nevkladať do úst predmety či vlastné prsty. „Pri náhlom, kŕčovitom zovretí čeľustí by mohlo dôjsť k poraneniu záchrancu alebo k zablokovaniu dýchacích ciest cudzím telesom,“ ozrejmila hlavná záchranárka záchrannej zdravotnej služby ZaMED Diana Mikešová.
Po odznení kŕčov je potrebné pacienta sledovať. Keď sa preberie z bezvedomia, môže byť dezorientovaný a nemusí reagovať primerane, pohotovo. „Vtedy buďme trpezliví - do niekoľkých minút by sa postihnutá osoba mala vrátiť k plnej orientácii,“ dodala záchranárka.
Ak sa tak nestane, je potrebné privolať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155. „Zalarmujeme ju tiež v prípade, ak na epileptický záchvat nadväzujú ďalšie záchvaty alebo pri páde došlo k úrazu hlavy,“ zdôraznila Mikešová.
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo vlani k epileptickým záchvatom celkovo 11.215 ambulancií. Po ošetrení záchranármi bolo 7788 pacientov prevezených do nemocnice. OS ZZS o tom informovalo na sociálnej sieti pri príležitosti Svetového dňa epilepsie.