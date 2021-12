Beňová o CoFoE: Zohľadnenie názorov občanov je pre EÚ dôležité

Bratislava 14. decembra (TASR) - Zohľadnenie názorov občanov Európskej únie na jej fungovanie do budúcnosti je dôležité pre posilňovanie ich dôvery v integračný projekt a zvýšenie záujmu o správu spoločných európskych záležitostí, uviedla pre TASR slovenská europoslankyňa Monika Beňová v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE).



Europoslankyňa za stranu Smer-SD verí, že konferencia, v rámci ktorej bude mať možnosť vyjadriť sa k fungovaniu EÚ zhruba 800 náhodne vybratých občanov členských krajín, pomôže pri hľadaní spoločných európskych riešení existujúcich výziev. Beňová zároveň očakáva, že CoFoE prispeje k prehĺbeniu vzájomnej solidarity, spolupráce a spolupatričnosti v EÚ.



"(Konferencia) má priniesť odpovede na otázky, čo treba robiť inak a lepšie – a zároveň ako si ľudia predstavujú budúcu podobu spoločného integračného projektu," dodala Beňová ku konferencii, ktorá prebieha od jari 2021 a vyvrcholí záverečnou správou na jar 2022.



"Konferencia umožňuje všetkým tým, ktorí dlhodobo volajú po zmenách, aby predstavili svoje konkrétne návrhy, akým smerom by sa integračné procesy mali do budúcnosti uberať a aké benefity možno od nimi navrhovaných zmien očakávať," pokračuje Beňová.



Najväčší priestor na zlepšenie vidí v oblasti klimatických zmien a súvisiacich environmentálnych výziev, digitálnej transformácie, posilňovania rovnosti, sociálnej spravodlivosti a ochrany pracovníkov, zlepšenia fungovania spoločného trhu či hospodárskej obnovy v súvislosti s koronakrízou. Práve koronavírusová pandémia totiž podľa Beňovej ukázala "potrebu zefektívňovania a posilňovania nástrojov spoločnej reakcie na zvládanie krízových situácií".



Či sa závery CoFoE podarí realizovať a zapracovať do reforiem eurobloku, je podľa Beňovej otvorená otázka. Výsledkom môže byť úprava existujúcich politických priorít, vrátane na ne nadväzujúcich konkrétnych politických opatrení, ako aj prípadná novelizácia platných európskych zmlúv.



"Časový horizont bude možné odhadnúť až vtedy, keď budeme vedieť, o aké konkrétne zmeny má ísť. Za dôležité považujem, aby vzhľadom na priamy mandát od občanov zohrával v akomkoľvek procese zmeny kľúčovú úlohu Európsky parlament," zdôraznila europoslankyňa.



Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Celkovo 800 zástupcov občanov bolo rozdelených do štyroch občianskych panelov, v rámci ktorých sa stretnú trikrát.



Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.



Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila, že EK sa bude riadiť závermi konferencie.