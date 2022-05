CoFoE: Europoslanci volajú po obnove mieru a potrestaní Ruska

Bratislava 20. mája (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu priniesla potrebu obnovenia mieru na starom kontinente a Európska únia musí prijať ďalšie kroky, aby prinútila Moskvu ukončiť agresiu. V diskusii v TASR TV sa na tom zhodli europoslanci Lucia Ďuriš Nicholsonová a Ivan Štefanec.



Predsedníčka výboru Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci zdôrazňuje potrebu prijatia šiesteho balíka sankcií. "Ak má Rusko finančne vykrvácať, tak by sme mali zastaviť dovoz ruského plynu a ropy. Pretože my na jednej strane vyzbrojujeme Ukrajinu, ale zároveň Moskve posielame nemalé finančné prostriedky," povedala Ďuriš Nicholsonová.



Uznala, že odstrihnutie od dodávok ruských surovín nie je jednoduché. Je však podľa nej možné. Argumentuje Litvou, ktorá zastavila import ruského plynu začiatkom apríla. Podľa europoslankyne bude musieť Európska únia viac investovať do alternatívnych zdrojov energií.



Podľa europoslanca Ivana Štefanca bola reakcia Európskej únie na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine rýchla a primeraná. Pripomenul, že Únia okamžite odsúdila agresiu a Európsky parlament sa zhodol na tom, že Ukrajina si zaslúži mať štatút kandidátskej krajiny. "To je veľká politická podpora, ale je to aj možnosť ďalšieho čerpania európskych zdrojov," vysvetlil v TASR TV Štefanec.



Zároveň vyzdvihol ekonomickú pomoc, ktorú odsúhlasila EÚ. V súvislosti s pomocou ľuďom utekajúcim pred vojnou Štefanec ocenil udelenie štatútu utečenca pre Ukrajincov, ktorý otvoril utecencom dvere k bezplatnej zdravotnej starostlivosti a ich detom zase pristup k vzdelaniu. Poukázal na potrebu integrácie ľudí utekajúcich pred vojnou.



Štefanec ocenil tiež schválenie legislatívneho balíka Lex Ukrajina. Táto právna norma uľahčila utečencom pobyt na Slovensku a zároveň reagovala na výzvy vznikajúce v súvislosti s utečeneckou vlnou.