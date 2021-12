CoFoE: Európska únia by mala viac naslúchať ľuďom, tvrdí Greenpeace

Bratislava 1. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) a jej členské štáty by mali viac naslúchať ľuďom. Aj prieskumy verejnej mienky ukazujú, že klíma a životné prostredie sú pre verejnosť hlavnými problémami. Pre TASR to uviedla riaditeľka Greenpeace Slovensko Katarína Juríková v reakcii na Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE). Klimatická zmena a životné prostredie je aktuálne jednou z najdiskutovanejších tém v rámci CoFoE.



"To, čo je skutočne potrebné, je konať v súlade s tým, čo si už vypočuli od ľudí. Ľudia sa obávajú dôsledkov klimatickej krízy a ekologického kolapsu a chcú, aby sa rýchlo a spravodlivo prijali skutočné opatrenia na riešenie týchto problémov," povedala Juríková s tým, že v tejto oblasti si EÚ počína zle.



Európska environmentálna kancelária (EEB) sa v mene viacerých environmentálnych mimovládnych organizácií, vrátane Greenpeace, zúčastňuje konferencie CoFoE. Greenpeace deklaruje, že aj mimo konferencie naďalej vyvíja tlak na inštitúcie EÚ a vlády členských štátov, aby prijali skutočné opatrenia na ochranu klímy a životného prostredia.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.



Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.