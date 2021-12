Bilčík, Šimečka a Wiezik: CoFoE je iniciatívou, ktorá má zmysel

Michal Wiezik, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Michal Šimečka, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Vladimír Bilčík, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. decembra (TASR) – Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je iniciatívou, ktorá má zmysel. Politici musia načúvať občanom Európskej únie a rešpektovať požiadavky, ktoré vzídu z CoFoE. Počas diskusie v TASR TV sa na tom zhodli slovenskí europoslanci Vladimír Bilčík, Michal Šimečka a Michal Wiezik. Členovia európskeho zákonodarného zboru počas debaty odpovedali aj na otázky položené študentmi politológie z Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.povedal Šimečka.myslí si Wiezik.doplnil Bilčík.Podľa Šimečku bola EÚ a európska integrácia "dlho projektom len" politických elít a podľa neho je potrebné to zmeniť.myslí si Šimečka.Europoslanec z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) ďalej povedal, že podľa neho by sa Únia mala pýtať občanov na ich názor dlhodobo.myslí si Šimečka.Michal Wiezik, ktorý oznámil prestup zo stredopravej frakcie európskych ľudovcov (EPP) do liberálnej Obnovme Európu (RE), si myslí, že CoFoE je pre europoslancov nástrojom,dodal Wiezik.Slovenský europoslanec sa však obáva, že problémom veľkého diskusného fóra môže byť následné hľadanie konsenzu.povedal Wiezik.Vladimír Bilčík z frakcie európskych ľudovcov (EPP) počas diskusie pripomenul, že hlavným impulzom pre zorganizovanie Konferencie o budúcnosti Európy bol brexit.povedal Bilčík.Slovenský europoslanec patrí do 108-člennej skupiny európskych zákonodarcov, ktorí dotvárajú parlamentné zhromaždenie zaoberajúce sa CoFoE.spresnil Bilčík.CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.