M. Lexmann: Občanov EÚ trápia najmä sociálne problémy

Brusel/Bratislava 25. mája (TASR) - Občanov Európskej únie trápi predovšetkým široký okruh sociálnych problémov, ktoré boli zdôrazňované aj počas Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Občania napríklad žiadali, aby zelenú transformáciu sprevádzali sociálne opatrenia na zmiernenie jej dopadov na zraniteľné skupiny obyvateľov. Pre TASR to povedala slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH).



Pripomenula, že ľudí na Slovensku aj v iných novších členských krajinách znepokojuje tiež dvojaká kvalita potravín. "To v konečnom dôsledku poukazuje na nevyhnutnosť väčšej sebestačnosti pri výrobe základných potravín," povedala s tým, že je to okrem iného aj ekologickejšie.



Ďalšou výzvou je podľa Lexmann čoraz širšie používanie umelej inteligencie. "Musíme dosiahnuť, aby v jej centre zostal vždy človek a jeho dobro. Človek musí mať zároveň vždy konečné slovo pri rozhodovaní," povedala.



CoFoE občanom členských krajín EÚ dávala priestor vyjadriť sa k budúcemu smerovaniu EÚ a navrhnúť zmeny. Plénum konferencie v apríli prijalo 49 návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí.



"Cieľom konferencie bolo najmä motivovať a vyzvať občanov, aby diskutovali a predniesli svoje názory," uviedla europoslankyňa. Pripomenula, že konferencia mala pomôcť posunúť dopredu celú Európu, nielen inštitúcie EÚ. Závermi konferencie by sa však podľa nej mali zaoberať aj domáci politickí lídri.



Lexmann pre budúcnosť EÚ považuje za kľúčové dodržiavanie princípu subsidiarity a rešpektovanie od začiatku dohodnutého rozdelenia kompetencií medzi európskymi inštitúciami a členskými štátmi.



"Tiež pevne dúfam, že prehĺbenie záujmu slovenských občanov o európske témy, ktoré by sa pretavilo napríklad do zvýšenej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, bude jedným z naplnených cieľov najmä u nás doma na Slovensku," pokračovala. Europoslankyňa ocenila, že do konferencie boli do veľkej miery zapojení aj mladí ľudia, keďže práve prvovoliči v týchto voľbách najviac absentujú.



Lexmann upozornila, že namiesto inštitucionálnych otázok je v súčasnosti dôležitejšie riešiť konkrétne problémy občanov súvisiace s pandémiou koronavírusu a najnovšie vojnou na Ukrajine. "Ľudia od nás teraz očakávajú najmä efektívne riešenia energetickej krízy vzhľadom na diverzifikáciu dodávateľských reťazcov a mnohých iných sociálno-ekonomických problémov," uzavrela.