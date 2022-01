Envirorezort súhlasí s viacerými opatreniami panelu pre zmeny klímy

Bratislava 20. januára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR súhlasí s viacerými opatreniami, ktoré navrhol občiansky panel pre klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Ide napríklad o zastavenie odlesňovania, podporenie ekologizácie dopravy, či opatrenia prispievajúce k čistejšiemu ovzdušiu, vody či pôde. Zmysel majú podľa neho akékoľvek opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu znečisťovania životného prostredia. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu.



"MŽP vníma a oceňuje občianske iniciatívy, ktoré sú zamerané na ochranu životného prostredia a zdravia, a zároveň poukazujú na nevyhnutnosť politických predstaviteľov štátu urýchlene riešiť klimatickú krízu," poukázalo tlačové oddelenie.



Panel pre klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie napríklad navrhol zavedenie filtrov na oxid uhličitý v uhoľných elektrárňach. Z pohľadu MŽP by takéto investície mohli mať zmysel z dlhodobého hľadiska. Zároveň pripomína, že na Slovensku dochádza k postupnému utlmovaniu ťažby hnedého uhlia a uzatvoreniu jednotlivých ťažobných polí dobývacích priestorov Handlová a Nováky I.



Okrem iného panel navrhol aj rýchle a masívne zalesňovanie Európy. Envirorezort podľa vlastných slov podporuje Spoločnú poľnohospodársku politiku Slovenska, v rámci ktorej sa plánuje zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy zmiešanými drevinami. Cieľom je zabezpečiť stabilitu a ochranu územia poškodeného eróziou a zosuvmi pôdy.



"Takéto zalesňovanie zároveň pomôže zmierniť dopady zmeny klímy zvyšovaním sekvestrácie oxidu uhličitého," hovorí envirorezort. Dodáva, že podpora sa bude realizovať na ornej pôde, ktorá je vhodná pre zalesnenie.



Do piatich okruhov tém a 51 odporúčaní vyústilo záverečné zasadnutie občianskeho panelu v rámci CoFoE zameraného na klimatické zmeny, životné prostredie a zdravie. Dovedna dve stovky účastníkov zo všetkých krajín EÚ sa 7. až 9. januára stretli vo Varšave, aby určili témy, ktorými sa bude zaoberať plenárna konferencia CoFoE v dňoch 21. a 22. januára v Štrasburgu. Piatimi hlavnými tematickými prúdmi sú: lepší spôsob života; ochrana životného prostredia a zdravia; presmerovanie ekonomiky a spotreby; udržateľnejšia spoločnosť a starostlivosť o všetkých.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.