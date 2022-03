CoFoE nie je podľa Hajšela miesto, kde sa rozhodne o budúcnosti Európy

Bratislava 7. marca (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) nie je miestom, kde sa skutočne rozhodne o budúcnosti Európy. Myslí si to europoslanec Robert Hajšel.



"Dnes by bolo veľmi odvážne tvrdiť, že táto konferencia je tým miestom, kde sa o budúcnosti EÚ naozaj rozhodne. To by sa k jej záverom museli pozitívne postaviť všetky členské štáty," uviedol pre TASR.



O budúcnosti Európy sa podľa jeho slov rozhoduje vo voľbách. "Práve v národných a európskych voľbách sa rozhodne, aká bude budúcnosť Európy a v nich môžu občania dať šancu tým, ktorí budú ich želania ochotní a schopní dostať do praxe," zdôraznil Hajšel.



Organizátorom CoFoE sa podľa neho nepodarilo vo väčšej miere do diskusie zapojiť obyvateľov EÚ a zabezpečiť skutočnú celoeurópsku občiansku debatu. "Pár diskusií bolo síce dobrých, na jednej z nich som participoval aj ja, ale organizátorom sa nepodarilo vo väčšej miere do diskusie zapojiť občanov," myslí si europoslanec.



Hajšel dodáva, že zapojenie ľudí do diskusie by vyzeralo inak, keby boli diskusie viac zamerané na témy, ktoré ľudí najviac trápia. "Ich obavy o mier, zhoršujúca sa sociálna situácia a o tom, ako účinnejšie bojovať s dôsledkami pandémie koronavírusu," vymenoval.



Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov členských krajín EÚ. Tieto panely sa od septembra 2021 do februára 2022 stretli trikrát. Panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.